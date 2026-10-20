Kolik byste měli dát spropitné číšníkovi. Vše pod tuto částku považují za urážku

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Číšník položí na stůl účet a u stolu se na okamžik zastaví čas. Někdo rychle počítá v hlavě, jiný zaokrouhluje od oka a další si v telefonu hlídá přesných deset procent. Spropitné se u nás stalo běžnou součástí návštěvy restaurace, přesto kolem něj pořád panuje spousta rozpaků i mýtů.
Pro obsluhu přitom nejde jen o číslo na papírku. Podle lidí z oboru z něj čte, jak se host cítil, jak si s personálem rozuměl a s jakým dojmem z večera odchází.
Lidé za pultem a mezi stoly zažívají obrovské kontrasty. Jedni hosté nechají slušné ocenění téměř automaticky, jiní nechají při několikatisícové útratě jen to, co jim vrátí zpátky. Přesto ne každé drobné dýško číšníky mrzí. Když si zajdete na rychlé polední menu s kávou a ze 490 korun uděláte pětistovku, obsluha to bere jako příjemné a přirozené poděkování.
Kdy se z drobné mince stává facka
Potíž nastává, když se částka vůbec nepotkává s rozsahem služby. Představte si celé odpoledne u stolu, několik chodů, pravidelné dolévání nápojů a obsluhu, která se o vás vzorně stará. Účet dosáhne několika tisíc a vy při placení utrousíte, ať si servírka nechá dvě koruny do zaokrouhlení.
Právě tohle personál označuje za nejhorší možný scénář. Jedna či dvě koruny u vysoké útraty nepůsobí jako odměna, ale jako vzkaz, že práce a čas obsluhy nestojí za nic. Řada číšníků proto tvrdí, že by jim bylo milejší, kdyby host nenechal nic.
Provozovatelé se navíc shodují, že žádnou jednotnou částku určit nelze. Záleží na ceně jídla, kvalitě servisu i celkovém dojmu. Když obsluha nosí studenou polévku, plete objednávky a chová se povýšeně, nulové dýško je logické. Spropitné totiž není povinný poplatek, ale dobrovolná odměna za dobře odvedenou práci.
Kolik tedy nechat, aby to nebylo málo
Astronomické částky nikdo nečeká. Za férový standard v běžných podnicích personál považuje rozumné zaokrouhlení odpovídající několika procentům z útraty. U účtu na 800 korun tak dorovnání na 850 znamená pro peněženku hosta malý rozdíl, zatímco obsluha v něm vidí jasný signál, že si jejích služeb zákazník váží. Ve srovnání se zahraničím jde o střízlivou míru: v Česku se obvykle pohybujeme kolem 5 až 10 procent, v USA je běžných 15 až 20 procent a v Japonsku či Jižní Koreji se dýško naopak může brát jako urážka.
Dnes už s ústupem hotovosti pomáhají i platební terminály, které často nabídnou volbu spropitného, třeba 5, 10 nebo 15 procent, přímo na displeji před přiložením karty. Rozhodování to usnadní, ale úsudek host stále nechává na sobě.
Kulturní rozdíly ukazují i zvláštní případy ze zahraničí. Ve Scrantonu v Pensylvánii zanechal host v roce 2022 u účtu na 13 dolarů v rámci akce „Tips for Jesus“ dýško 3 000 dolarů. Pak se ale pokusil peníze získat zpět přes bankovní reklamaci. Ani štědrost tedy nemusí obsluze zaručit klid.
Selský rozum místo počítání procent
Nejlepšími rádci jsou při placení zdravý rozum a trocha empatie. Pokud vám chutnalo a servis fungoval bez zádrhelů, odpovídající dýško je uznáním lidem, kteří vám zpříjemnili den. Když servis selhal, je lepší nenechat nic a výhrady říct personálu přímo.
Mince hozená na stůl jen proto, aby se neřeklo, je naopak řešení, které obě strany zanechá s nepříjemnou pachutí. Jak byste to vnímali vy: je lepší nula, nebo symbolická koruna?
Zdroje článku: medium.seznam.cz, arecenze.cz, poznatsvet.cz, fajntip.cz
Autor článku: Veronika Soukupová