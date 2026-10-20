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Kolik byste měli dát spropitné číšníkovi. Vše pod tuto částku považují za urážku

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Dennívýzva
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Kolik nechat při placení v restauraci? Personál má jasno, co už je pro něj výsměch.
Kolik byste měli dát spropitné číšníkovi. Vše pod tuto částku považují za urážku

Kolik byste měli dát spropitné číšníkovi. Vše pod tuto částku považují za urážku

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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