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Nebojte se operace šedého zákalu

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Dennívýzva
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Není mým zvykem odhalovat své nejniternější pocity, ale tentokrát to udělám. Proč? Na popud své manželky, která prohlásila, že si asi ani nedovedeme představit, kolik zejména starších lidí se operace katarakty bojí.
Nebojte se operace šedého zákalu

Nebojte se operace šedého zákalu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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