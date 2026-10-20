Pardubice ztrácejí Červenku i kapitána Sedláka, který odešel z ledu o berlích. Klub sází na hráče z druhé ligy

V neděli 18. října naskočil v Olomouci Petr Hauser do svého prvního utkání za pardubické áčko. Den předtím ještě hrál za béčko v Přerově. Po pár minutách na ledě nahrál Patriku Poulíčkovi na první gól a Dynamo nakonec vyhrálo 4:1. Výhra měla ale i druhou stranu. V oficiální sestavě chyběli Roman Červenka i kapitán Lukáš Sedlák a nazítří klub potvrdil, že ani jeden se v nejbližších zápasech nevrátí. Červenka má zranění horní části těla a bude mimo dva až čtyři týdny. Sedlák si ze zápasu ve Vítkovicích odnesl zranění spodní části těla a jeho rekonvalescence má trvat tři měsíce. Úřadující mistr tak přichází o dvě postavy, na kterých stál jeho útok. Teď se ukáže, jestli šířka kádru dokáže krátkodobě nahradit chemii, kterou nahradit nejde.
Dvě rány v rozmezí deseti dnů
Sedlák se zranil 9. října v zápase ve Vítkovicích, který Pardubice vyhrály 3:2. Klub podrobnosti nezveřejnil a uvádí jen zranění spodní části těla. Tříměsíční pauza od tohoto data míří zhruba k 9. až 15. lednu 2027. Podle programu je prvním realistickým termínem návratu domácí zápas s Třincem 15. ledna, o dva dny později jede Dynamo do Liberce. Kapitán tedy vynechá velký kus základní části, závěr sezony a play off by ale při plánovaném průběhu léčby stihnout měl. O ohrožení celé sezony klub nemluví.
U Červenky je zpráva kratší, ale pro tým nepříjemnější. Klub uvádí jen zranění horní části těla. Podle iSport.cz, z něhož čerpá Evropa 2, ho na tréninku zasáhl puk po tečované střele. Pauza dva až čtyři týdny se nezdá dlouhá, v nabitém říjnovém a listopadovém kalendáři to ale podle našeho propočtu znamená přibližně pět až deset soutěžních zápasů. Návrat tak připadá na začátek, nebo až na druhou polovinu listopadu.
Váhu ztráty ukazují čísla. Červenka vede bodování celé extraligy s bilancí 5+14 v jedenácti zápasech a se čtrnácti asistencemi je i nejlepším nahrávačem soutěže. V minulé sezoně nasbíral 60 bodů v základní části, v play off přidal 25, vstřelil titulový gól v prodloužení šestého finále a stal se Hokejistou sezony. Sedlák měl před zraněním 4+5. Pardubice nepřišly o dva útočníky, ale o mozek a páteř první formace.
Šest útočníků mimo hru
Výpadek dvou hvězd přišel ve chvíli, kdy marodka už tak praskala ve švech. Podle klubové zprávy aktuálně chybí šest útočníků:
|Hráč
|Zranění
|Výhled podle klubu
|Roman Červenka
|horní část těla
|2 až 4 týdny
|Lukáš Sedlák
|spodní část těla
|zhruba 3 měsíce
|Miloš Kelemen
|drobné zranění horní části těla
|návrat „v nejbližších dnech“
|Vladimír Sobotka
|drobné zranění horní části těla
|návrat „v nejbližších dnech“
|Jakub Lauko
|spodní část těla
|už je zpět na ledě
|Martin Kaut
|neuvedeno
|klub doufá v brzký návrat, v sezoně zatím nehrál
K tomu klub připomíná odchod Tomáše Vondráčka a konec kariéry Huntera Fejese. I bez zranění tedy měl trenérský štáb při skládání útoků méně materiálu, než s jakým v létě počítal.
Sportovní ředitel Petr Sýkora vidí příčinu v kalendáři. Velká marodka je podle něj „velmi pravděpodobně“ důsledkem náročného programu posledních týdnů. Ten opravdu nebyl lidský. Jen mezi 7. a 18. říjnem odehrálo Dynamo pět zápasů ve dvou soutěžích: Ligu mistrů v Bordeaux, extraligu ve Vítkovicích, domácí šlágr s Třincem, Ligu mistrů proti švédskému Växjö a nakonec Olomouc. Nezávisle ověřit, že zranění způsobila právě únava, nelze. Souvislost se ale nabízí.
Šest chybějících útočníků je mimořádná kumulace na jediném postu. Zda jde o nejvyšší počet v lize, nelze říct, protože jednotný přehled marodek extraligových klubů neexistuje. Pro Pardubice je to ovšem nejvážnější zkouška hloubky soupisky od začátku sezony.
Béčko v Olomouci obstálo
Nouzi Dynamo řešilo tam, kde má zálohu nejblíž. V Olomouci nastoupili v útoku mimo běžné extraligové jádro Vít Macek, Jan Stránský, Dominik Hrníčko, Matěj Pekař a Petr Hauser. Všichni patří k širšímu okruhu kolem B-týmu, který hraje Maxa ligu, tedy druhou nejvyšší soutěž.
Rychlost přesunu je pozoruhodná. Béčko vyhrálo v sobotu 17. října v Přerově 3:1 a Hauser, Pekař i Hrníčko stáli o necelých čtyřiadvacet hodin později v sestavě áčka na extraligovém ledě. Hauser hned bodoval a výsledek 4:1 ukazuje, že mladší a méně ostřílení hráči utkání ustáli.
Sýkora v tom vidí potvrzení klubové strategie. Podle něj právě fungování B-týmu umožnilo zvládnout náročné utkání v Olomouci a klub si ověřil, že jde správnou cestou. Pomáhá i to, že béčko není rezerva bez kvality. Po čtrnácti zápasech je v Maxa lize čtvrté s 28 body, takže jeho hráči přicházejí do áčka ze soutěžního tempa, ne z lavičky.
Podle nás je tu ale potřeba rozlišovat. Jeden vyhraný zápas na olomouckém ledě je dobrý signál, ne důkaz, že béčko dokáže týdny nahrazovat lídra extraligové produktivity. Hráči z Maxa ligy umí doplnit čtvrtou formaci, zablokovat střelu a odehrát čistě dozadu. Hráče, který vymyslí přihrávku, jakou v přesilovce vidí Červenka, ale z farmy povolat nelze.
Tabulka dává polštář, ne jistotu
Výsledkově zatím Pardubice nekolabují. Po dvanácti kolech jsou druhé s bilancí devět výher v základní době, jedna po prodloužení a dvě porážky. Mají skóre 51:32 a 29 bodů. Vedoucí Třinec má 34 bodů, třetí Karlovy Vary 21 bodů, i když s jedním zápasem k dobru. Aktuální stav ukazuje oficiální tabulka extraligy na klubovém webu. Dynamo k tomu drží sérii osmi extraligových výher v řadě a před Olomoucí mělo v součtu s Ligou mistrů devět vítězství po sobě.
Útočný potenciál zůstává i bez Červenky solidní. David Tomášek má 17 bodů, Matěj Stránský 12 a spolu s Jiřím Smejkalem patří mezi nejlepší střelce týmu i soutěže. Góly tedy Pardubice dávat budou. Oslabená je hlavně tvorba hry v první formaci a v přesilovkách, tedy přesně ty situace, které v těsných zápasech rozhodují.
Reálným rizikem podle nás není pád ze špičky. Osmibodový náskok na třetí místo je dostatečný polštář. Hrozí spíš to, že Dynamo ztratí kontakt s Třincem a z boje o první místo po základní části se stane honička, ve které bude v lednu dohánět ztrátu.
Absence zasáhne i Červenkovy osobní statistiky. Při současném průměru 1,73 bodu na zápas by po pauze pěti až deseti utkání mohl základní část zakončit zhruba mezi 73 a 81 body. Hranice osmdesáti bodů, o které se v souvislosti s ním psalo, je tak v základní části na hraně a dosažitelná jen při kratší variantě léčby. V součtu s play off je mnohem reálnější. Loni ji pokořil už v průběhu finálové série.
Kladno, derby a Litvínov
První skutečný test bez obou opor přichází hned. V pátek 23. října hraje Dynamo od 18:00 v Kladně, v neděli 25. října od 17:00 jede k derby do Hradce Králové a v úterý 27. října od 18:00 hostí Litvínov. Tři zápasy za pět dní, z toho dva venku a jeden s rivalem, v jehož hledišti nikdo Pardubicím nic neodpustí.
Sestava zatím potvrzená není. Jisté je, že chybět budou Červenka a Sedlák. Ve hře je návrat některých dalších hráčů. Lauko už trénuje na ledě a Kelemen se Sobotkou mají podle klubu jen drobná zranění, konkrétní jména pro pátek ale klub nepotvrdil. Každý, kdo se vrátí, uleví mladým z béčka i trenérům, kteří teď přeskládávají formace od zápasu k zápasu.
V Olomouci stačilo, aby Hauser jednou nahrál a zbytek týmu odehrál zápas bez chyb. V Kladně a v Hradci se ukáže, jestli to byla šťastná neděle, nebo začátek několika týdnů, kdy mistra drží pohromadě lidé, o kterých ještě před měsícem mimo Pardubice skoro nikdo nevěděl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka