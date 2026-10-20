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Pouťové párky v těstíčku zvládnete i ve vlastní kuchyni. S hořčicí chutnají obzvlášť dobře

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Párky v listovém těstíčku se sezamovým semínkem jsou rychlá večeře i skvělá párty pochoutka. Listové těsto, trocha hořčice a kečupu, párek a trouba. To je celé kouzlo.
Fotografie k párkům v těstíčku

Fotografie k párkům v těstíčku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Pouťová klasika doma: Párky v těstíčku s křupavou vrstvou, které zmizí z talíře dřív, než stačíš přinést hořčici
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 12:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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