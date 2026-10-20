Pouťové párky v těstíčku zvládnete i ve vlastní kuchyni. S hořčicí chutnají obzvlášť dobře

jsem dlouho brala jako věc ze Párky v těstíčku stánku nebo z pekárny. Doma? Tam jsem čekala spíš měkké těsto a výsledek tak nějak napůl. Pak mi ale kamarádka poradila obyčejný trik s a od té doby se k nim vracím častěji, než bych původně čekala. Těsto se kolem párku v troubě nafoukne, listovým těstem kečup s hořčicí dodají chuť a sezam nahoře udělá ten známý pekařský vzhled. Na talíři to vypadá, jako by s tím bylo víc práce.
Listové těsto tady vyřeší skoro všechno za vás. Nesmaží se, nemusíte míchat žádné těstíčko z mouky a vajec ani stát u pánve. Stačí zabalit, potřít vejcem a poslat do trouby. Ven jdou malé závinky, na povrchu křupavé, uvnitř se šťavnatým párkem. Sezam tomu přidá trochu stánkové nálady. U nás mizí většinou ještě teplé, někdy dřív, než stihnu uklidit prkénko.
Můj tip zní: Párky dejte před balením zhruba na 15 minut do mrazáku. Nemají být úplně zmrzlé, stačí je pořádně vychladit. Při práci pak líp drží tvar, těsto po nich tolik neklouže a proužky se při pečení nerozjedou do stran. Recept na křupavé párky v listovém těstíčku se sezamem
Příprava: 15 minut Pečení: 15 až 20 minut Celkem: cca 30 až 35 minut Porce: 8 kusů Ingredience k přípravě
Těsto a balení: 1 balení (275 g) listového těsta, nejlépe chlazeného z role 8 párků 2 lžíce kečupu 2 lžíce plnotučné hořčice
Dokončení: 1 vejce na potření 2 lžíce sezamových semínek Postup přípravy pouťových párků v listovém těstíčku
1. Troubu předehřejte na
200 stupňů. Použít můžete horkovzduch i klasický horní a dolní ohřev. Plech vyložte pečicím papírem, protože připečené listové těsto se pak z plechu dostává dost neochotně.
2.
Listové těsto rozviňte na pracovní ploše a nakrájejte ho na 8 přibližně stejně velkých čtverců. Každý z nich ještě rozdělte na polovinu. Jednu část nechte vcelku jako základ, druhou nakrájejte na tenké proužky široké asi centimetr. Foto: Cooky.cz, Pouťová klasika doma: Párky v těstíčku s křupavou vrstvou, které zmizí z talíře dřív, než stačíš přinést hořčici
3. Celou polovinu každého čtverce potřete tenkou vrstvou
kečupu a hořčice. Nepřehánějte to. Když omáček dáte moc, těsto zvlhne a nebude se tak dobře propékat.
4. Na potřený díl položte
párek a zabalte ho do těsta napevno, ale bez zbytečného mačkání. Nakrájené proužky přeložte přes závinek křížem, podobně jako jednoduchou mřížku. Klidně je jen volně překládejte přes sebe. Párek nemusí zmizet pod těstem celý. Foto: Cooky.cz, Pouťová klasika doma: Párky v těstíčku s křupavou vrstvou, které zmizí z talíře dřív, než stačíš přinést hořčici
5. Zabalené párky přeneste na plech.
Vejce rozšlehejte vidličkou a každý kousek potřete štětcem. Těsto díky tomu v troubě chytí pěknou zlatou barvu.
6. Navrch nasypte
sezamová semínka a plech vložte do vyhřáté trouby. Pečte 15 až 20 minut, dokud těsto nezezlátne a okraje nezačnou viditelně křupat.
7. Po upečení nechte párky asi 5 minut stát na plechu. Podávejte je s kečupem, hořčicí nebo jednoduchým hořčičným dipem.
Tipy redakce: Výběr párků: Použít můžete vídeňské i debrecínské, záleží hlavně na chuti. Připomínám, že variant je víc, takže se dá sáhnout také po telecích nebo drůbežích párcích, pokud chcete jemnější výsledek. Podle Wikipedie se párky prodávaly již v roce 1487. Mražení před pečením: Když máte pár minut navíc, dejte už zabalené závinky na 15 minut do mrazáku ještě před potřením vejcem. Listové těsto pak v troubě lépe naskočí a bývá křupavější. Sýrová variace: Před zabalením položte na párek plátek toustového sýra. Těsto ho udrží uvnitř a po rozkrojení se sýr pěkně táhne. Skladování: Nejlepší jsou krátce po upečení, s tím se moc kouzlit nedá. Když ale několik kusů zbyde, druhý den je ohřejte v troubě na 180 stupňů asi 5 až 8 minut. Mikrovlnku raději vynechte, listové těsto v ní změkne. Koření navrchu: Sezam můžete vyměnit za hrubou sůl s kmínem nebo za mák. Každá varianta chutná trochu jinak a na talíři pak závinky nevypadají všechny stejně.
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