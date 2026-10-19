Podzimní ne/povedený výlet k Holanským rybníkům

Okolí Holan je plné rybníků. Prý jich je dvacet tři, se mnou se podíváte k pouhým šesti, ale i tak mi to přijde na jednu vycházku docela slušný počet. Na internetu vídám krásné obrázky a už léta spřádám sen, jak se k rybníkům podívám. Zajímá mě hlavně kamenný mostek u Hrázského rybníka a sochy panny a hastrmana na můstku u rybníka Dolanského, postav z románu Miloše Urbana Hastrman.
Idos mi naplánoval ideální trasu a vydala jsem se podle ní na výlet 13. října t.r. Do autobusu jsem nastoupila téměř před naším domem a počítala s jízdou do Dubé a přestupem na autobus do Holan. Byla sice mlha jako mléko, ale doufala jsem, že po vyjetí z dolíku bude krásně. Nebylo. Mlha se válela po polích a dorazili jsme k objížďce kvůli pracím na silnici. Ach jo, stihnu přípoj? Nestihla. Také v Dubé byla mlha, ve které aby autobus pohledal. No bodejď by byl vidět, když byl fuč ... Stála jsem bezradně v mlze a chladu, nálada pod bodem mrazu, další autobus jede za dvě hodiny. Co teď? Napadlo mě, že půjdu pěšky a třeba mě někdo sveze.
Nesvezl a po dvou kilometrech jsem to vzdala a vrátila se do Dubé. Bloumala jsem tam rozhodnutá jet zpátky domů. V poledne se najednou objevila modrá obloha a hned jsem pookřála. Autobus domů jsem nechala odjet a vydala se do původního cíle, jen o dvě hodiny později. V autobuse jsem porozprávěla s paní, která si vezla z lesa pěkný houbový úlovek a byli jsme v Holanech.
Podle plánu jsem se chytila červené značky, vedoucí mezi rybníky do Stvolínek, cíle mé cesty. Dál už jsem šlapala podle plánu mezi rybníky Holanským, Milčanským, Hrázským a Dolanským. Jen kamenný mostek jsem si představovala trochu jinak. Tam, kde se podle fotografií pod ním valí voda, je dnes vyschlé dno jen s několika loužičkami.
Po 6 km chůze jsem došla k silnici u Stvolínek a po vyhodnocení časové rezervy jsem přidala ještě kousek cesty ke skále s vyhlídkou Smrtka u Koňského rybníka a pak se vydala na vlak do Stvolínek. Slunko příjemně podzimně hřálo.
V té souvislosti mě napadlo, jestli je náhoda, že jsem skoro na chlup přesně před rokem absolvovala výlet, který jsem zpracovala pod názvem Podzimní ne/povedený výlet. Jen tenkrát to bylo přesně naopak, slunečný příjemný start se změnil v sychravý a pršavý konec.
Podle mapy trasa měří 8,5 km, já jsem s mým pokusem jít směrem k Holanům a touláním se po Dubé našlapala 14 km.