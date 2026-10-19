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Podzimní ne/povedený výlet k Holanským rybníkům

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Holany, to je obec v Libereckém kraji nedaleko České Lípy. Mezi turisty je zná dávno. V mé paměti je pobyt v kempu u zdejšího rybníka ve stanu s našimi malými dětmi. Čas neúprosně letí - bude to bude pomalu půl století.
Podzimní ne/povedený výlet k Holanským rybníkům

Podzimní ne/povedený výlet k Holanským rybníkům

Zdroj: uvodni-panna.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 09:05

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