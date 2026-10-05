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Profesionální hasiči z Chebu dostali moderní velitelský automobil

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Při slavnostním aktu před chebskou radnicí převzali hasiči novou požární techniku. Toyota Hilux VEA-L2Z je vhodná pro nasazení v náročném terénu a při mimořádných událostech.
Profesionální hasiči z Chebu dostali moderní velitelský automobil

Profesionální hasiči z Chebu dostali moderní velitelský automobil

Zdroj: Město Cheb
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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