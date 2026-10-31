Bavorsko a Česko posilují spolupráci v krizových situacích. Řešily i hašení lesních požárů

Bavorsko a Česko posilují spolupráci v krizových situacích. Řešily i hašení lesních požárůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bavorsko a Česko posilují spolupráci v krizových situacích. Řešily i hašení lesních požárůZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 31.10.2026 10:00
Město Sokolov nechá zbourat přístavbu městské tržnice, historickou část budov ponechá. Místo zbouraného...
Karlovarský kraj připravuje projekt zaměřený na modernizaci výuky na středních školách. Zapojit by se do...
Státní veterinární správa nařídila řetězci Lidl stáhnout z obchodů sádlo z Rakouska, které neprošlo...
Na namrzlé silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval dnes ráno autobus, ve kterém...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →