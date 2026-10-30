Sokolov zbourá část tržnice a vytvoří nové veřejné prostranství

Sokolov zbourá část tržnice a vytvoří nové veřejné prostranstvíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sokolov zbourá část tržnice a vytvoří nové veřejné prostranstvíZdroj: město Sokolov
Článek byl publikován 30.10.2026 09:00
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