Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Karlovarský kraj chce modernizovat výuku pomocí AI. Inspiraci hledá na severu Čech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Karlovarský kraj připravuje projekt zaměřený na modernizaci výuky na středních školách. Zapojit by se do něj mělo 20 škol, které se zaměří na využívání AI a virtuální reality ve vzdělávání. Inspiraci chce kraj čerpat od Ústeckého kraje, který už loni zahájil projekt Návrat do budoucnosti.
Karlovarský kraj chce modernizovat výuku pomocí AI. Inspiraci hledá na severu Čech

Karlovarský kraj chce modernizovat výuku pomocí AI. Inspiraci hledá na severu Čech

Zdroj: Karlovarský kraj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:00

Reklama
Další články z Karlovarská Drbna
Lidlu nařídili z obchodů stáhnout rakouské sádlo, už žluklo
Lidlu nařídili z obchodů stáhnout rakouské sádlo, už žluklo
Na Chebsku havaroval autobus na namrzlé silnici. Dva lidé se zranili
Na Chebsku havaroval autobus na namrzlé silnici. Dva lidé se zranili

Na namrzlé silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval dnes ráno autobus, ve kterém...

Karlovarský kraj rozdělí na kulturu a památky 51 milionů korun
Karlovarský kraj rozdělí na kulturu a památky 51 milionů korun

Karlovarský kraj připravil 51 milionů korun na podporu kultury, vzdělávání dětí a mládeže i obnovu...

Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda
Převod Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda

Materiály k převodu Letiště Karlovy Vary pod stát by měla v pondělí projednat vláda. Na sněmovním branném...

Mariánské Lázně připomenou významné osobnosti. Dušičková prohlídka zavede na hřbitov
Mariánské Lázně připomenou významné osobnosti. Dušičková prohlídka zavede na hřbitov

Osudy významných lékařů, podnikatelů, umělců i zakladatelů města přiblíží Dušičková prohlídka městského...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

Všechny články tohoto autora →
Karlovarská Drbna
Další články z kategorie Karlovarský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKarlovarský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.