Karlovarský kraj chce modernizovat výuku pomocí AI. Inspiraci hledá na severu Čech

Spolupráci obou regionů stvrdili hejtmani podpisem společného memoranda. Partnerství se zaměří především na sdílení zkušeností s moderními technologiemi, rozvoj digitálních dovedností učitelů a metodickou podporu pedagogů. Cílem je nejen zavádění nových nástrojů do výuky, ale také jejich praktické využití ve školách.
„V Ústeckém kraji už v loňském roce odstartoval projekt Návrat do budoucnosti, jehož cílem je komplexní modernizace školství. Zkušenosti z jeho realizace chceme využít při přípravě vlastního projektu zaměřeného na zkvalitnění výuky na středních školách v našem regionu. Plánujeme do něj zapojit 20 škol a nabídnout jim nové možnosti rozvoje,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
Ústecký kraj chce své dosavadní zkušenosti předávat dalším regionům. Podle hejtmana Richarda Brabce modernizace školství nespočívá pouze v pořizování technologií, ale také ve změně přístupu ke vzdělávání a podpoře učitelů. Součástí tamního projektu je rovněž rozvoj takzvaných AI kabinetů, které slouží ke sdílení zkušeností a hledání nových možností využití umělé inteligence.
„Jsem rád, že se naše zkušenosti stávají inspirací i pro další kraje. Projektem Návrat do budoucnosti jsme ukázali, že modernizace školství není jen o nákupu nových technologií, ale především o změně přístupu ke vzdělávání,“ uvedl Brabec.
Školy mají získat podporu i pro praktické využití AI
Připravovaný projekt Karlovarského kraje se zaměří především na vzdělávání pedagogů v oblasti umělé inteligence a virtuální reality. Vedle vzdělávacích aktivit se počítá také se vznikem AI kabinetů, kde by učitelé mohli konzultovat své zkušenosti, získávat odborné rady a hledat možnosti využití nových technologií přímo ve výuce.
Spolupráce s Ústeckým krajem se nemusí omezit pouze na vzdělávání. Oba regiony chtějí sdílet zkušenosti také s využíváním umělé inteligence při administrativních činnostech a zefektivňování pracovních procesů ve školách i krajských organizacích.
„Umělá inteligence se postupně stává běžnou součástí našeho života a je velmi důležité, aby na tento vývoj dokázaly reagovat také školy. Samotné pořízení moderních technologií ještě neznamená kvalitnější vzdělávání. Klíčové je jejich správné a účelné využití,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin Hurajčík, který má na starosti mimo jiné informační technologie.
Podle krajské radní pro vzdělávání Hany Žákové mohou nové technologie pomoci učitelům s názornějším vysvětlováním učiva a podpořit aktivní zapojení žáků. Důležité ale podle ní je, aby pedagogové měli nejen potřebné znalosti, ale také dostatečnou podporu při zavádění nových postupů do praxe.
Projekt má přispět k dlouhodobé modernizaci výuky a spolupráci mezi školami. Konkrétní podoba připravovaných aktivit bude vycházet také ze zkušeností, které Karlovarský kraj získá od svého severočeského partnera.