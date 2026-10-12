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Proč tě někteří lidé vyčerpají dřív, než vůbec otevřou pusu

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Stačí zahlédnout určité jméno na displeji a už předem tušíš, že tě čeká náročný rozhovor. Někdo bude potřebovat uklidnit, další si postěžuje a třetí očekává, že vyřešíš jeho problém. Proč nás některé kontakty stojí tolik energie, i když jsme se s dotyčným ještě ani nezačali bavit?
Proč tě někteří lidé vyčerpají dřív, než vůbec otevřou pusu

Proč tě někteří lidé vyčerpají dřív, než vůbec otevřou pusu

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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