Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Přichází vydatný déšť, konečně zastaví pokles zásob vody v přehradách

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo si chce prohlédnou po desítkách let téměř vyschlé přehradní nádrže, měl by si pospíšit. Česko se konečně dočká srážek, které by svou intenzitou měly způsobit vzestup hladin řek a pomoci k doplnění zásob vody v krajině.
Přichází vydatný déšť, konečně zastaví pokles zásob vody v přehradách

Přichází vydatný déšť, konečně zastaví pokles zásob vody v přehradách

Zdroj: 123rf
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 22:25

Reklama
Další články z Meteocentrum.cz
Bleskové povodně zasáhly luxusní středomořskou destinaci, zabily i několik lidí
Bleskové povodně zasáhly luxusní středomořskou destinaci, zabily i několik lidí
Teploty letos ještě naposledy překročí 20 °C, i když už jen na části republiky
Teploty letos ještě naposledy překročí 20 °C, i když už jen na části republiky

Nejnovější výstupy modelů nám ukazují, že do Česka ještě krátce pronikne natolik teplý vzduch, díky čemuž...

El Niño mění Tichý oceán. Satelity NASA zachytily úbytek planktonu i nápadně modřejší vodu
El Niño mění Tichý oceán. Satelity NASA zachytily úbytek planktonu i nápadně modřejší vodu

Nad tropickým Pacifikem pokračuje mimořádně silná epizoda El Niña. Teplota oceánu ve východní části...

Po víkendové frontě se nad Evropou usadí „omega blok“. Česko čeká další velmi suché období
Po víkendové frontě se nad Evropou usadí „omega blok“. Česko čeká další velmi suché období

Víkendová studená fronta přinese do části Česka déšť a ochlazení, výraznější změnu dlouhodobě suchého...

Česko čeká studená noc s přízemními mrazíky. V pátek bude až 19 °C, víkend přinese déšť a ochlazení
Česko čeká studená noc s přízemními mrazíky. V pátek bude až 19 °C, víkend přinese déšť a ochlazení

Po oblačnější středě se počasí v Česku přechodně uklidní. Noc na čtvrtek ale bude velmi chladná, teploty...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

Všechny články tohoto autora →
Meteocentrum.cz
Další články z kategorie O počasí
Zobrazit více
ZprávyDomácíO počasí
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.