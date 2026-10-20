Přichází vydatný déšť, konečně zastaví pokles zásob vody v přehradách

Přichází vydatný déšť, konečně zastaví pokles zásob vody v přehradáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přichází vydatný déšť, konečně zastaví pokles zásob vody v přehradáchZdroj: 123rf
Článek byl publikován 20.10.2026 22:25
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