Myslíš, že máš hrozného šéfa? Po těchto historkách z internetu mu možná ještě poděkuješ

Jestli máš za sebou týden, kdy ti šéf v pátek odpoledne poslal zprávu „Máš minutku?“ a vzápětí svolal hodinový call, nabízíme ti malou útěchu. Na internetu žijí příběhy lidí, kteří údajně zažili něco ještě podivnějšího. V některých kancelářích se podle jejich vyprávění pravidla rodí při ranní kávě, ruší se po obědě a večer se vyžaduje jejich důsledné dodržování. Výsledkem je firemní kultura, kterou by nezvládl popsat ani autor absurdního dramatu.
Následující historky pocházejí z veřejných anonymních diskusí, především z Redditu. Nejsou to soudně ověřené případy ani reprezentativní výzkum. Jsou to internetové příběhy, u kterých je zcela přijatelné říct „jestli je to pravda, tak potěš koště“. A zároveň se při nich podezřele často poznávají lidé ze skutečných kanceláří.
1. Výpověď? Tu vám, mladý muži, nepovolujeme
Jeden diskutující popsal, jak přišel za nadřízeným s řádně připravenou výpovědí v obálce. Šéf ji prý prostě odmítl přijmout. Přidal ještě radu: proč by měl zaměstnanec odcházet dělat stejnou práci jinam, když tam bude údajně dělat stejné chyby? Je to fascinující úvaha. Podle stejné logiky bys neměla odcházet z restaurace, kde ti připalují večeři, protože přece můžeš mít hlad i v sousedním podniku.
2. Odešla většina týmu. Závěr vedení: neumíte si organizovat čas
V další anonymní zpovědi zaměstnanec tvrdí, že tým opakovaně upozorňoval na přetížení. Pomoc nepřišla. Po několika měsících podala během jediného týdne výpověď více než polovina lidí. Následovalo velké manažerské zjištění: problém prý není v objemu práce, ale ve špatném plánování času zaměstnanců. Když ti zmizí půlka posádky, nejspíš opravdu nastal čas přeorganizovat kalendář. Nejlépe ten vlastní.
3. Termín se přesunul. Jen to jaksi nikdo neřekl tomu, kdo měl úkol splnit
V zářijové diskusi roku 2026 jedna uživatelka popsala, že ji nadřízený veřejně obvinil z nedodrženého termínu. Drobný háček spočíval v tom, že deadline údajně posunul dopředu bez jejího vědomí a vedení mezitím sdělil, že s novým termínem souhlasila. Tohle už není ani mikromanagement, ale manažerská teleportace do reality, v níž tvůj souhlas existuje bez tvé účasti.
4. Když je šéf VIP hostem vlastního podniku
Jeden člověk pracující v restauraci vzpomínal na majitele, který údajně pravidelně přiváděl v nejrušnější večery své přátele a nechával obsluhu nosit další a další jídlo a pití přednostně jejich stolu. Zaměstnanci se přitom snažili obsloužit běžné hosty. Ideální způsob, jak ukázat týmu, že zákaznický servis je zásadní hodnota – ovšem pouze pro jednoho zákazníka s klíči od provozovny.
5. „Můžeš přijít?“ Jistě. Přestože máš volno
Jedna internetová výměna začala nenápadnou otázkou „Máš čas?“. Až z následného vysvětlení vyplynulo, že nadřízený se takto údajně ozýval ve dnech, kdy měl zaměstnanec volno, aby ho přemluvil k další směně. Pro některé manažery má volný den zaměstnance evidentně stejný význam jako prázdná kolonka v excelové tabulce: místo určené k zaplnění.
6. Ukradené peníze a špatná osoba na záběrech
Zaměstnankyně v jiné diskusi vyprávěla, jak ji nadřízená obvinila z krádeže z pokladny a odvolávala se na kamerový záznam. Podle jejího líčení záznam skutečně existoval, jen měl zobrazovat někoho úplně jiného. Autorka příspěvku napsala, že odešla z práce okamžitě. Tady už humor končí mnohem rychleji než pracovní směna: falešné obvinění může mít skutečné následky a určitě nepatří mezi roztomilé kancelářské výstřelky.
7. Nejhorší šéf? Občas ten v zrcadle
A nakonec příspěvek, který má možná největší šanci být pravdivý. Na otázku po nejhorším chování nadřízeného odpověděl jeden diskutující, že ho jeho šéf nutí pracovat sedm dní v týdnu. Následovalo vysvětlení, že je tím šéfem on sám, protože firmu vlastní. Pod příspěvkem mu někdo doporučil, aby svého šéfa poslal někam. Internet umí být terapeuticky stručný.
Možná to u vás opravdu není tak strašné. A možná je
Pokud tvůj šéf jen stále přejmenovává sdílené složky nebo na závěr porady požádá o krátké shrnutí právě proběhlé porady, můžeš si po přečtení těchto příběhů připadat o něco lépe. Pokud ale zažíváš ponižování, vyhrožování, neplacenou práci nebo vážné překračování hranic, porovnání s internetovými katastrofami není důvodem to snášet. To, že má někdo šéfa ještě horšího, není měřítko zdravého pracoviště.
A zítra? Zítra si dej pauzu od pracovních e-mailů. Pokud tedy tvůj nadřízený nepovažuje sobotu za kreativní variantu pondělí.
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Zdroje: Reddit / r/coworkerstories – What's your worst horrible boss story? [1], Reddit / r/AskReddit – What's the worst thing a boss has ever done at your workplace? [2], Reddit / r/managers – What's the worst thing a boss has ever done to you? [3], Reddit / r/AskReddit – What is the worst thing your boss has done or asked of you? [4], Reddit / r/askanything – What's the worst thing a boss or manager has ever done to you? [5].