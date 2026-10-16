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Myslíš, že máš hrozného šéfa? Po těchto historkách z internetu mu možná ještě poděkuješ

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Jeden šéf odmítl přijmout výpověď, jiný vysvětlil odchod poloviny týmu špatným time managementem. A další dokázali, že manažerská fantazie nemá hranice. Prošli jsme internetové zpovědi zaměstnanců a vybrali příběhy, které jsou střídavě k smíchu a k pláči. Pravdivost anonymních historek zaručit nemůžeme. Jejich komediální potenciál ano.
Myslíš, že máš hrozného šéfa? Po těchto historkách z internetu mu možná ještě poděkuješ

Myslíš, že máš hrozného šéfa? Po těchto historkách z internetu mu možná ještě poděkuješ

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

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