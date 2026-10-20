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Naprosto dokonalá omáčka podle 100 let starého receptu: Je tak snadný, že si poradí i začátečník

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Adžika je aromatická kořenící pasta gruzínského původu, která si v českých kuchyních vydobyla pevné místo, a to především díky babičkám, které ji každý podzim zavařovaly po litrech. Kombinuje sladkou papriku, pálivé chilli, rajčata a česnek do husté omáčky, jež se hodí k masu, chlebu i jako základ marinád. Připravit ji zvládnete za odpoledne a zásoby vydrží klidně do příštích sklizní.
Fotografie omáčky adžiky

Fotografie omáčky adžiky

Zdroj: Foto: YouTube / GOTOVIT MIRA, Recept na adžiku přesně podle babičky: Ostrá omáčka, která v lednici vydrží celou zimu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 22:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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