Naprosto dokonalá omáčka podle 100 let starého receptu: Je tak snadný, že si poradí i začátečník

Adžika je aromatická kořenící pasta gruzínského původu, která si v vydobyla pevné místo, a to především díky babičkám, které ji každý podzim zavařovaly po litrech. Kombinuje sladkou papriku, pálivé českých kuchyních chilli, rajčata a česnek do husté , jež se hodí k masu, chlebu i jako základ marinád. Připravit ji zvládnete za odpoledne a omáčky zásoby vydrží klidně do příštích sklizní. Co je adžika a proč stojí za to ji mít doma
Tradiční gruzínská adžika má původ v oblasti Megrélie a Abcházie. V původní podobě jde spíš o koncentrovanou směs sušených paprik, česneku, koření a bylinek, která se maže na chléb nebo přidává do dušených jídel. Klasická varianta pracuje s česnekem, koriandrem, paprikou, a gruzínským kořením chmele-suneli. V českých a slovenských kuchyních se ale recept časem posunul trochu jinam. Přibyly rajčata, mrkev a větší dávka zeleniny, takže z ostré pasty vznikla hutná omáčka vhodná k zavaření. Taková, jaká pak stojí ve sklenicích ve sklepě koprem i několik měsíců. Recept na tradiční pikantní adžiku
Ingredience pro přípravu Sladká paprika – 3,5 kg Rajčata – 2 kg Pálivá paprika (chilli) – 400 g Česnek – 200 – 250 g Mrkev – 2 ks Rostlinný olej – 200 ml Hrst čerstvého koriandru Sůl – 3 lžíce Cukr – 2 lžíce Směs pepřů – podle chuti Bobkový list – 2 – 3 ks Foto: YouTube / GOTOVIT MIRA, Recept na adžiku přesně podle babičky: Ostrá omáčka, která v lednici vydrží celou zimu Postup přípravy podzimní adžiky
1. Nejdřív omyjte všechnu zeleninu: sladké papriky, rajčata, pálivé papriky i mrkev. Paprikám odstraňte stopky a jadřince. Rajčata loupat nemusíte, ale pokud chcete jemnější omáčku, krátce je spařte, oloupejte a teprve potom zpracujte.
2. Zeleninu pokrájejte na větší kusy a projeďte mlýnkem na maso. Vznikne hrubší pasta s viditelnou strukturou, což k domácí adžice patří. Tyčový mixér by z ní udělal až moc hladkou omáčku.
3. Ve velkém hrnci rozehřejte
rostlinný olej a přidejte prolisovaný nebo nahrubo nasekaný česnek. Na středním plameni ho nechte asi 2 minuty rozvonět. Hlídejte ho, česnek nesmí zhnědnout, jinak zhořkne.
4. Přidejte nastrouhanou nebo v mlýnku zpracovanou
mrkev a promíchejte. Stačí minuta dvě, aby trochu změkla a spojila se s česnekovým základem.
5. Do hrnce přelijte celou pomletou směs paprik a rajčat. Vezměte větší vařečku a pořádně promíchejte, hmota je poměrně hustá už od začátku.
6. Přisypte
sůl, cukr, směs pepřů a přidejte bobkový list. Směs znovu zamíchejte a přiveďte k varu.
7. Jakmile začne adžika vřít, stáhněte plamen a vařte ji zhruba
20 minut. Občas ode dna promíchejte, hlavně ke konci se hustší omáčky rády přichytávají.
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8. Na závěr vmíchejte nahrubo nasekaný
koriandr. Dodá směsi svěžejší tón a připomene gruzínský základ receptu. Kdo koriandr opravdu nemusí, může ho vynechat nebo použít petržel.
9. Vyjměte bobkový list a adžiku ochutnejte. Podle potřeby dosolte, případně přidejte malou špetku cukru, pokud byla rajčata kyselejší.
10. Ještě horkou adžiku nalijte do předem
sterilizovaných sklenic a hned uzavřete sterilizovanými víčky. Sklenice otočte dnem vzhůru, zabalte do deky a nechte je pomalu vychladnout do rána. Díky tomu se víčka dobře chytnou a omáčka bez potíží vydrží celou zimu. Foto: YouTube / GOTOVIT MIRA, Recept na adžiku přesně podle babičky: Ostrá omáčka, která v lednici vydrží celou zimu Naše tipy: Jak adžiku používat a jak ji přizpůsobit chuti
Ostrost si nastavte podle sebe. Základní poměr sladké a pálivé papriky se dá upravit bez velké vědy. Pro jemnější verzi, třeba pokud budou adžiku jíst i děti, stáhněte pálivou papriku na 150 – 200 g. Kdo má rád ostřejší jídla, může naopak přidat ještě čerstvé chilli. Hotová adžika se hodí ke grilovanému masu, na čerstvý chléb, ale i do polévek, gulášových základů nebo dušeného masa. Dodá barvu, zeleninovou hutnost a často už není potřeba tolik dalšího dochucování.
Jedna obyčejná, ale důležitá věc z praxe: sklenice musí být opravdu sterilizované. Můžete je dát na 15 minut do trouby vyhřáté na 120 °C, případně je důkladně přelít vroucí vodou. Víčka stačí krátce povařit. Je to pár minut navíc, jenže sklenice adžiky, která po dvou týdnech začne pracovat nebo se zkazí, je škoda práce i zeleniny.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz