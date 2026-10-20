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FSR 4.1 pro Radeony RX 6000, APU Ryzen AI 9 a Ryzen Max přichází

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Ovladače AMD 26.10.1 přinášejí podporu FSR 4.1 pro Radeony RX 6000 v předstihu před avizovaným termínem vydání. Krom toho podporují novou generaci FSR i na výkonnějších modelech APU…
AMD FSR 4.1 Radeon RX 6000 2026

AMD FSR 4.1 Radeon RX 6000 2026

Zdroj: AMD
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 22:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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