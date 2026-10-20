FSR 4.1 pro Radeony RX 6000, APU Ryzen AI 9 a Ryzen Max přichází

Radeony RX 6000
Rok příprav FSR 4. generace pro Radeony RX 6000 avizovaný letos v květnu se AMD nakonec podařilo zkrátit na méně než polovinu a podpora FSR 4.1 přichází po pěti měsících od ohlášení. V červnu AMD vysvětlila, proč si právě řada Radeonů RX 6000 vyžádala více času. FSR 4 bylo napsáno pro formát FP8 podporovaný Radeony RX 9000 (RDNA 4). Již o generaci stará Radeony RX 7000 (RDNA 3) tento formát nepodporují, ale přepracovaný kód využívající formát Int8 na nich běhá poměrně obstojně (za cenu mírně vyšších výkonnostních nároků a nepatrného rozdílu v kvalitě. Radeony RX 6000 (RDNA 2) sice formát Int8 podporují také, ale jejich výpočetní bloky (CU) mají poloviční aritmetický výkon a ještě tato generace nese méně CU, takže celkový aritmetický výkon je zhruba 2,5-3× nižší. Kód proto potřeboval speciální optimalizace, aby použití FSR 4 na těchto kartách mělo vůbec smysl.
Připomeňme, že Int8 kód bez výkonnostních optimalizací dosahoval (tam, kde na Radeonech RX 9000 nativní FP8 přinášelo 60% nárůst výkonu) 45% nárůstu výkonu na Radeonech RX 7000 a jen 25% nárůstu na Radeony RX 6000. S optimalizovaným kódem to bude více - o kolik, to ukážou až testy. Z dostupných údajů však lze říct, že na Radeonu RX 6800 XT může FSR 4.1 Performance + generování snímků dosahovat vyšších FPS a vyšší obrazové kvality než FSR 3.1 Quality + generování snímků.
Podporovány jsou všechny diskrétní modely, jmenovitě:
Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 (XT) Radeon RX 67x0 (GRE/XT) Radeon RX 66x0 (XT) Radeon RX 6500 (XT) Radeon RX 6400 APU
S AMD Software Adrenalin Edition 26.10.1 Driver je FSR 4.1 podporováno také na výkonnějších APU, konkrétně:
Ryzen AI Max 300 Series ( Strix Halo) Ryzen AI Max 400 Series ( Gorgon Halo) Ryzen AI 9 300 Series (vyšší modely Strix Point) Ryzen AI 9 400 Series (vyšší modely Gorgon Point) Ryzen AI Z2 Extreme (handheld APU) Ryzen Z2 Extreme (handheld APU) Ryzen Z2 A (handheld APU) V přípravě
Tím patrně výčet podporovaného hardwaru nekončí, neboť AMD ohlásila také chystanou podporu pro herní konzole Microsoft Xbox Series X a Xbox Series S. V přípravě je také podpora FSR 4.1 na API Vulkan.
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