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Jednoduché šátečky z listového těsta ukrývají šťavnatá jablka a po upečení mají krásně zlatavý povrch

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Když mi doma v míse zůstane pár jablek a nikomu se nechce do velkého pečení, přichází na řadu právě tyhle listové šátečky s jablečnou náplní. Jsou rychlé, z obyčejných surovin a díky krátce podušeným jablkům se skořicí, zázvorem a citronovou kůrou mají mnohem plnější chuť než verze, kde se ovoce dává dovnitř syrové.
Obrázek k receptu s názvem Jinak už je nedělám: Listové šátečky s jablečnou náplní jsou křehké, rychlé a provoní celý byt

Obrázek k receptu s názvem Jinak už je nedělám: Listové šátečky s jablečnou náplní jsou křehké, rychlé a provoní celý byt

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Jinak už je nedělám: Listové šátečky s jablečnou náplní jsou křehké, rychlé a provoní celý byt
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 01:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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