Jednoduché šátečky z listového těsta ukrývají šťavnatá jablka a po upečení mají krásně zlatavý povrch

Vnoučata si ke svačině ráda dají koláček nebo buchtu a doma se stejně vždycky hodí mít něco malého ke kávě. Když zrovna leží v lednici listové těsto a v míse zbývá pár jablek, peču tyhle šátečky. Nejsou pracné, většina věcí bývá běžně po ruce a jablka krátce podušená se skořicí, zázvorem a citronovou kůrou mají mnohem plnější chuť než syrové ovoce zavřené rovnou do těsta. U nás obvykle mizí ještě vlažné. Ke kávě, po obědě, někdy i jen tak o víkendu, když se někdo zastaví mezi dveřmi.
Na tomhle receptu mám ráda, že se dá snadno přizpůsobit tomu, co je zrovna doma. Občas do náplně přihodím hrst
rozinek, jindy pár nasekaných , jak se to dělává i v řadě starších domácích receptů. U hodně vlašských ořechů šťavnatých jablek nechávám směs na pánvi chvilku déle, už bez pokličky. Voda se musí odpařit. Když jí zůstane moc, spodní část těsta zvlhne a šátečky pak nejsou tak křehké, jak by měly být.
Můj tip: Náplň nechte opravdu vychladnout, ne jen trochu zchladnout na oko. Teplá směs listové těsto rychle změkčí a v troubě pak hůř naskočí do vrstev. Recept na křehké listové šátečky s jablečnou náplní
Příprava náplně: 20 minut Chlazení: 20 minut Pečení: 20 až 25 minut Počet porcí: přibližně 12 šátečků Celkový čas: asi 1 hodina a 5 minut Ingredience pro přípravu 7 malých jablek 3 lžíce hnědého cukru + trochu na posypání 1 lžička mleté skořice 1 lžička sušeného zázvoru kůra z 1 citronu 5 lžic vody 1 lžíce másla 1 hrst rozinek 500 g listového těsta 1 vejce na potření Postup přípravy listových šátečků s jablečnou náplní
1.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na menší kostičky. Nemusejí být úplně titěrné, ale příliš velké kusy se do těsta skládají nešikovně.
2. Ve vyšší pánvi nechte rozpustit asi polovinu
másla. Přidejte jablka a krátce je promíchejte, aby se obalila tukem. Pak vsypte hnědý cukr a počkejte, až se rozpustí.
3. Jakmile jablka pustí trochu šťávy, přidejte
skořici a sušený zázvor. Přilijte 5 lžic vody, pánev přikryjte a duste zhruba 8 až 10 minut. Jablka mají změknout, ne se rozpadnout na kaši.
4. Do směsi vmíchejte
rozinky a najemno nastrouhanou citronovou kůru. Pánev stáhněte z plotny, přidejte zbytek másla a nechte ho v náplni rozpustit. Potom ji nechte úplně vychladnout.
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5. Pokud je potřeba, zlehka ho rozválejte a nakrájejte na stejně velké
obdélníky nebo čtverce. Mně se nejlíp pracuje s menšími obdélníky; dobře se zavírají a na plechu se s nimi lépe hospodaří.
6. Doprostřed každého kousku dejte lžíci studené
jablečné náplně. S množstvím to nepřehánějte. Přeplněný šáteček dá o sobě v troubě vědět velmi rychle, většinou náplní vyteklou na plech. Foto: Cooky.cz, Při plnění to nepřehánějte s množstvím náplně kvůli vytečení při pečení.
7. Okraje potřete rozšlehaným
vejcem. Těsto přiklopte druhou polovinou, případně přes náplň přeložte protilehlé rohy, podle toho, jaký tvar jste zvolili. Spoje dobře přitiskněte prsty nebo vidličkou.
8. Šátečky přesuňte na plech vyložený pečicím papírem. Vrchní stranu ještě jednou potřete
vejcem a lehce posypte trochou hnědého cukru. Po upečení díky tomu chytí pěknou barvu.
9. Plech dejte na
20 minut do lednice. Tenhle krok se vyplatí neuspěchat. Vychlazené těsto se v troubě lépe zvedá a vrstvy bývají křehčí.
10. Troubu předehřejte na
200 °C. Šátečky pečte 20 až 25 minut, až zezlátnou. Jakmile mají barvu, raději je vytáhnu, protože listové těsto dokáže během pár minut ztmavnout víc, než člověk plánoval.
11. Po upečení je nechte několik minut odpočinout na plechu a potom je přendejte na mřížku. Dobré jsou lehce vlažné i vychladlé. V uzavřené dóze vydrží do druhého dne, i když u nás se to moc často neověří.
Ještě pár rad na závěr k listovým šátečkům s jablky Pokud máte hodně šťavnatá jablka, na konci dušení pánev odkryjte a nechte přebytečnou tekutinu odpařit. Pro plnější chuť můžete do náplně přidat lžíci nasekaných vlašských ořechů. S jablky si rozumějí výborně. Na dno každého šátečku se dá nasypat špetka piškotových drobečků nebo mletých sušenek. Zachytí část ovocné šťávy. Nejlepší jsou v den upečení. Druhý den jim ale pomůže krátké prohřátí v troubě, těsto se tím zase trochu probudí. Chcete-li mít spoje čisté a rovné, přimáčkněte okraje po naplnění ještě jednou vidličkou lehce namočenou v mouce. Těsto se nebude tolik lepit a spoj zůstane úhledný i po upečení.
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