Kdo malinám na podzim nedodá hořčík, přijde o polovinu úrody. Dolomitová moučka za pár korun problém vyřeší do jara

Podzimní měsíce se nesou ve znamení hnojení, které vrátí keřům a stromům ztracené živiny a dodá jim sílu k přezimování. Platí to i pro maliníky a ostružiníky, pro jejichž hnojení je
nejlepší čas již v průběhu září nebo začátkem října. Dodejte jim potřebnou dávku hořčíku a draslíku a za rok se vám keře odvděčí bohatou úrodou velkých a sladkých plodů. Na podzim chce maliník hořčík a draslík
Abyste se v příštím roce dočkali keřů obsypaných ovocem, dopřejte na konci sezóny maliníkům hnojiva bohatá na draslík a hořčík. Prvně jmenovaný se postará o to, že rostliny budou
odolnější proti poškození mrazem, druhý prvek podpoří proces fotosyntézy a zabrání, aby listy keřů předčasně zežloutly. Nedostatek obou prvků by se v příštím roce odrazil také na velikosti, barvě a chuti ovoce.
Maliny na podzim můžete nakrmit klasickým Cereritem, určeným pro podzimní hnojení, který se o dostatek hořčíku a draslíku postará. Pokud má půda na vašem pozemku tendence k překyselování,
dodejte malinám hořčík v podobě dolomitové moučky. Pod každý keř rozsypejte množství hnojiva uvedené na obalu, dvě lžíce dolomitu a zapracujte do půdy. Počínejte si při tom opatrně, abyste nepoškodili mělký kořenový systém. Maliny uvítají hnojení zbytky i popelem
Pokud se spoléháte na vlastní hnojiva domácí výroby, sáhněte v případě malin po slupkách z brambor, cibule nebo banánů, ty také obsahují všechny živiny, které keře potřebují. Stačí zalít slupky vodou,
tak aby byly zcela ponořené, a několik dní nechat louhovat. Poté směs sceďte a výslednou tekutinou keře zalejte. Zbylými slupkami můžete obohatit kompost. Banánové a bramborové slupky také můžete nakrájet na malé kousky a zapracovat ke keřům do půdy. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Podzimní hnojení zařídí velké a sladké plody v příštím roce
Maliny budou rády i za hnojení dřevěným popelem. Pokud topíte tvrdými dřevinami, jako je dub, buk nebo třeba javor, máte vyhráno – popel z těchto stromů obsahuje živin nejvíce.
Můžete ho klidně jen rozsypat pod keř a o uvolňování živin nechat se postarat podzimní déšť, v takovém případě bohatě stačí 100 g popela na jeden metr čtvereční. Připravit si docela jednoduše můžete i popelnou zálivku. Maliny kromě hnojení milují i mulčování
Chcete-li maliny připravit na zimu opravdu důkladně, dopřejte jim vrstvu mulče, který jejich mělké kořeny ochrání před vymrznutím a dalšími povětrnostními vlivy, přiláká užitečné mikroorganismy a obohatí půdu o živiny.
Vhodným materiálem je v tomto případě sláma, posekaná tráva nebo štěpka ( pod ní můžete umístit i vrstvu kartonu). Použít ale můžete také kompost a v případě, že má půda vysoké pH, i kůru nebo jehličí, které ji okyselí.
VIDEO Základy správného pěstování malin
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři