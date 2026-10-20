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Kdo malinám na podzim nedodá hořčík, přijde o polovinu úrody. Dolomitová moučka za pár korun problém vyřeší do jara

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Podzimní hnojení malin je klíčovým krokem pro zajištění bohaté úrody v příštím roce. Pomohou s ním kupovaná i domácí hnojiva.
Zrající maliny

Zrající maliny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 22:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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