Proč jsou přírodní zahrady stále oblíbenější? Odpověď najdeme v přírodě samotné

Zahrady se mění, a s nimi i naše představy o tom, co od nich vlastně očekáváme. Už nám nestačí jen upravený trávník a krásně kvetoucí záhony, chceme zahradu, ve které se dobře žije, která zvládá horká léta, dokáže lépe hospodařit s vodou a poskytuje prostor nejen nám, ale i ostatním živým tvorům. Právě v tom spočívá kouzlo přírodních zahrad.
Čím více přírodních zahrad máme za sebou, tím více nás překvapuje, jak dobře dokážou fungovat. Sledujeme, jak se postupně proměňují, jak se v nich zabydlují ptáci, hmyz a další živočichové, jak se rostliny vzájemně doplňují a jak se celá zahrada stává odolnější vůči výkyvům počasí.
A také si stále častěji uvědomujeme, že mnohé problémy, se kterými na zahradách bojujeme, si vlastně vytváříme sami. Často jen proto, že jsme si zvykli dělat věci určitým způsobem.
Zahrada už není jen na okrasu. Chceme v ní především žít
Ještě před několika desetiletími byla představa dokonalé zahrady poměrně jasná. Pečlivě posekaný trávník, vypleté záhony, jednotlivě vysazené rostliny s co nejvýraznějšími květy a keře upravené do pravidelných tvarů. Každá rostlina měla své místo a všechno ostatní bylo potřeba odstranit.
Takové zahrady mohou být krásné, ale často vyžadují spoustu práce, vody a neustálého zásahu člověka.
Dnes se postupně mění nejen náš vkus, ale především potřeby. Chceme mít na zahradě příjemně i během horkého léta. Chceme stín stromů, vůni květin, zpěv ptáků, místo pro odpočinek, děti i společná setkání. A pokud možno nechceme každý volný víkend strávit sekáním, pletím a zaléváním.
Krásná zahrada by nám přece měla přinášet především radost, nikoliv další nekonečné povinnosti.
Foto: Tereza Svobodová
Příroda nám ukazuje, jak se vyrovnávat se změnami
Poslední roky přinášejí zahradníkům nové výzvy. Ovocné stromy často rozkvétají dříve a jejich květy pak ohrožují jarní mrazy. Dlouhá období bez vydatných srážek střídají prudké deště. Půda v létě rychle vysychá, rostliny trpí horkem a řada zahrad se mění v rozpálené plochy, na kterých se nedá příjemně pobývat.
Zároveň jsme svědky úbytku mnoha druhů hmyzu a ptáků, kteří jsou pro fungování zahrad důležití.
Právě tady začínají přírodní zahrady dávat stále větší smysl.
Představme si dvě sousední zahrady. Na jedné převažuje nízko sečený trávník, několik izolovaných keřů a velká zpevněná plocha. Na druhé rostou stromy, pod nimi keře, trvalky a půdopokryvné rostliny. Půdu chrání vegetace, listí a další organická hmota.
V horkém létě bude rozdíl patrný nejen na pohled. Stromy poskytují stín, vegetace ochlazuje okolí, zakrytá půda ztrácí méně vody a zdravá, dobře strukturovaná zemina umožňuje lepší vsakování dešťových srážek.
Ani přírodní zahrada samozřejmě nedokáže zastavit sucho nebo zabránit následkům každého přívalového deště, ale pokud je správně navržená a založená dokáže jejich dopady zmírnit.
A právě to je jeden z důvodů, proč v přírodním zahradničení vidíme budoucnost.
Čím více života, tím lépe zahrada funguje
Příroda nevytváří záhony s několika osamocenými rostlinami obklopenými holou půdou, ale vytváří společenstva, ve kterých jednotlivé organismy využívají prostor a zdroje různými způsoby a vzájemně se ovlivňují. A právě z těchto principů vycházíme při navrhování přírodních zahrad.
Stromy poskytují stín a úkryt. Keře nabízejí potravu a prostor k hnízdění ptákům. Kvetoucí trvalky a byliny přitahují opylovače, půdopokryvné rostliny pomáhají chránit půdu před vysycháním a organická hmota podporuje půdní život.
Čím rozmanitější a vhodněji sestavené rostlinné společenstvo vytvoříme, tím více ekologických funkcí může zahrada plnit.
To ale neznamená vysadit co nejvíce druhů bez ohledu na jejich potřeby. Základem je správný výběr rostlin, jejich vzájemná kombinace a respektování podmínek konkrétního místa.
Dobře zvolená dřevina může prospívat desítky let. Nevhodně vysazený strom může na stejném místě celé roky živořit, přestože mu věnujeme spoustu péče.
Přírodní zahradničení proto není o tom nechat všechno náhodě, právě naopak, čím lépe rozumíme přírodním procesům, tím promyšleněji můžeme zahradu tvořit.
Foto: Tereza Svobodová
Zahrada nemusí být dokonalá, aby byla krásná
S přibývajícími zkušenostmi se proměňuje také naše vnímání zahradní krásy. Už nás tolik nezajímá, zda každý záhon vypadá dokonale upraveně, ale mnohem více si všímáme souvislostí, proměn během roku a atmosféry, kterou zahrada vytváří.
Na jaře nás těší první cibuloviny a probouzející se stromy, v létě květy, vůně, stín a poletující hmyz a na podzim zase barevné listí, plody keřů, suchá květenství a trávy, které zůstávají krásné i během zimy. Taková zahrada není nikdy úplně hotová, ale roste, vyvíjí se a postupně získává vlastní charakter.
Přírodní zahrada není divočina. Je to zahrada, která dává smysl
Možná máte přírodní zahradu spojenou s vysokou trávou, kopřivami a neudržovaným pozemkem, jenže tak to být nemusí. Přírodní zahrada může být elegantní, barevná, romantická, moderní i velmi střídmá. Může mít upravené cesty, pohodlné posezení, koupací jezírko, ovocné stromy i zeleninové záhony.
Rozdíl spočívá především v tom, jakým způsobem ji navrhujeme a jak o ni pečujeme.
Nesnažíme se přírodní procesy neustále potlačovat, ale využívat je v náš prospěch. Místo nekonečného pletí vytváříme zapojené výsadby, místo odstraňování veškerého listí ho tam, kde je to vhodné, vracíme půdě, místo rostlin, které bez pravidelné zálivky nepřežijí, vybíráme druhy odpovídající místním podmínkám.
Neznamená to zahradu bez práce, znamená to zahradu, ve které naše práce přináší dlouhodobý užitek, a především zahradu, která dokáže do značné míry fungovat i bez našich každodenních zásahů, ale zároveň je plně přizpůsobená našemu životu.
Foto: Tereza Svobodová
Pojďte s námi objevovat zahradu trochu jinak
Nechceme nikoho přesvědčovat, že existuje jediný správný způsob zahradničení, protože každý máme jiný vkus, jiné možnosti a od své zahrady očekáváme něco jiného, ale věříme, že poznávání přírodních souvislostí nám může zahradničení výrazně usnadnit.
Proto jsme pro vás připravili seriál Bydlíme na zahradě: Zahrada, která dává smysl.
Budeme v něm vycházet především z vlastních zkušeností při navrhování, zakládání a následné péči o přírodní zahrady. Postupně vám ukážeme, proč některé běžné zahradnické postupy nefungují tak dobře, jak si myslíme, jak správně pracovat s půdou a vodou, jak vybírat rostliny a jak vytvořit zahradu, která bude krásná, odolná a plná života.
Bez zbytečného strašení, složitých pouček a univerzálních návodů, které ve skutečnosti nefungují všude stejně.
Pokud máte rádi přírodu, máte napůl vyhráno. Přírodní zahradničení totiž není nic jiného než využívání osvědčených přírodních principů v zahradní tvorbě, protože zahrada není jen místo kolem domu, je to prostor, ve kterém můžeme každý den zažívat kus přírody.
Zdroje info: Autorka-Tereza Svobodová, www.bydlimenazahrade.netbydlimenazahrade.net
Náhledové foto a fotogalerie: Tereza Svobodová
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