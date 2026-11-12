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Proč jsou přírodní zahrady stále oblíbenější? Odpověď najdeme v přírodě samotné

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Zahrady se mění, a s nimi i naše představy o tom, co od nich vlastně očekáváme. Už nám nestačí jen upravený trávník a krásně kvetoucí záhony, chceme zahradu, ve které se dobře žije, která zvládá horká léta, dokáže lépe hospodařit s vodou a poskytuje prostor nejen nám, ale i ostatním živým tvorům. Právě v tom spočívá kouzlo přírodních zahrad.
Přírodní zahrada

Přírodní zahrada

Zdroj: Tereza Svobodová
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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