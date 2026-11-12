Rychlosoli netřeba. Nakládali jsme maso na uzení do vakua

Čas uzení se pomalu přiblížil, a tak jsme i my nemohli zaspat. Nakládali jsme vepřové maso, které za nějaké tři týdny až měsíc poputuje do udírny. Nešlo o nic složitého, přesto se s vámi rádi o postup podělíme, Nakládali jsme maso do vakua, jelikož jde o nejjednodušší a také nejrychlejší způsob, kdy hrozí minimální riziko, že se maso během ležení zkazí. O samotné chuti se ale pochopitelně přesvědčíme až po jeho vyuzení, což bude na počátku prosince.
Sůl, česnek a maso, nic víc není třeba
Je to tak. Ideální je výběr kvalitního masa u řezníka. My jsme nakládali vepřové maso, a to konkrétně žebra, Pečení, bůček a plec. Pečeně je sice sušší, nicméně vyznačuje se zcela libovým masem. Bůček je chuťově nepochybně výraznější, ale o to tučnější. Jinak jsme potřebovali česnek, koupili jsme kvalitní český. Poslední ingrediencí je sůl. Volili jsme klasickou s jódem. Poměrně soli a česneku jsme dodrželi zhruba stejný a to 20 g na 1 kg masa.
Příprava masa je jednoduchá a rychlá
Maso jsme si prvně krájeli na kusy, které nám z hlediska velikosti vyhovují. Moc nemusíme obří fláky masa, které se pak konzumují na několikrát. Maso jsme obalili v soli a také v česneku. Obojí jsme přímo vetřeli do svaloviny. Tady jsme postupovali spíše od oka, nicméně zmíněné poměrně jsme nejspíše dodrželi. Přece jenom, jde o domácí uzení, takže občasné nepřesnosti ničemu nevadí. Nepotřebujeme mít maso jako ze žurnálu, respektive z obchodu.
Vakuování masa: Foto Radek Štěpán
Tip: Čas uzení je tu. Jak dokonale vyudit sýr.
V lednici musí maso ideálně tři týdny vydržet
Po samotném obalení masa solí a česnekem jsme jednotkivé kusy zavakuovali. Ostatně přesvědčit se můžete i v naší fotogalerií a na obrázcích. Vše jsme dali do lednice, kde bude maso odpočívat již zmíněné tři nebo čtyři týdny. O konkrétním datu rozhodujeme až dle počasí venku. Maso bude ale určitě skvělé, a to i bez rychlosoli a jiné chemie.
Zdroje info: Autor
Nakládaní masa na uzení: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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