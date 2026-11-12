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Připravte svou zimní obuv na sezónu: chraňte ji před solí i vlhkem

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Zima vaši obuv rozhodně nešetří: sníh, déšť, bláto, mráz a posypová sůl je kombinace, která potrápí i ty nejkvalitnější boty. Pokud chcete, aby vám oblíbený pár vydržel déle než jednu sezónu, postarejte se o něj. Začněte důkladnou prohlídkou. Zkontrolujte podrážky, švy, spoje i případné praskliny v materiálu. Pokud objevíte drobné poškození, nechte ho včas opravit. Nezapomeňte ani na důkladné očištění. Boty zbavte prachu, zaschlého bláta a dalších nečistot. Použijte měkký kartáček nebo hadřík a čisticí prostředky určené pro konkrétní materiál.
Obuv

Obuv

Zdroj: Foto: Gemini
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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