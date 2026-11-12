Záchrana jiřin a begonií před mrazy: Jak postupovat, když jsou listy stále zelené. Listopadové noční mrazy už pomalu klepou na dveře a meteorologové varují před nočními minimy kolem dvou stupňů pod nulou. Pro každého zahrádkáře, kterému na záhoně ještě sytě zelenají jiřiny, mečíky nebo dosny, je to celkem nervák. Když necháte hlízy v zemi, spálí je mráz. Když je vyryjete a hned osekáte zelenou nať, připravíte rostlinu o cenné živiny a na jaře vám vynese jen ubohé květy. Naštěstí existuje osvědčená finta zkušených pěstitelů: vyndejte je i s celou hroudou zeminy a nechte je v klidu dozrát pod střechou.
Zelený list je pro hlízu nejlepší továrna
Dokud je list zelený, funguje jako perfektně šlapající továrna na cukry. Fotosyntézou vyrábí energii a na podzim ji tlačí dolů do zásobního orgánu, aby z něj na jaře vyrazily nové silné výhony. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) proto doporučuje s rytím nespěchat a počkat, až nať sama zežloutne a uschne.
Pokud vás ale tlačí předpověď počasí, hlavní je neudělat zásadní chybu: po vyrytí nesahejte po nůžkách a zelené stonky neuměle nezačišťujte. Smrtelnou kombinaci pro hlízy totiž tvoří vlhko, mráz a čerstvě poraněný krček, kterým do rostliny okamžitě vnikne hniloba.
Pod lidovým pojmem cibulky navíc každý druh schovává trochu jiný orgán. Jiřiny vytvářejí hlíznaté kořeny, mečíky cibulovité hlízy, begonie mají pravé hlízy a dosny se rozrůstají pomocí oddenků. Každý z nich vyžaduje v zimě trochu odlišnou péči:
- Jiřiny a jejich hlíznaté kořeny: Očka pro jarní růst sedí těsně u korunky a krček je velmi křehký. Potřebují chlad a ochranu před vyschnutím, přičemž ideální teplota pro zimování se pohybuje mezi 4 a 10 °C.
- Mečíky a cibulovité hlízy: Listy mohou být při vyzvedávání z půdy ještě zelené. Vyžadují chladné prostředí kolem 2 až 4 °C s nízkou vlhkostí vzduchu.
- Hlíznaté begonie: Pupeny se nacházejí v horní části u báze stonku. Snesou i první lehký mrazík, který spálí listy. Zimují při teplotě okolo 7 °C a snesou občasné lehké zvlhčení substrátu.
- Dosny a jejich oddenky: Nové výhony vyrůstají ze staré báze stonku. Nesmí v žádném případě promrznout a nejlépe počkají v chladu do 10 °C.
Záchranná akce krok za krokem: Ryjte s velkým balem
Klíčem k úspěchu je vyndat ze záhonu rostlinu s co největším kořenovým balem. Rycí vidle zapíchněte zhruba 20 až 30 centimetrů od středu trsu a půdu uvolněte po celém obvodu. Celou hroudu podeberte zespodu rukama a zvedejte ji výhradně za zeminu. Nikdy netahejte za stonky, protože u jiřin se krček nesmírně snadno ulomí a otevře cestu plísním.
Foto: Pixabay
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Vyryté rostliny položte v jedné vrstvě do nízkých přepravek a přeneste je do chladné, temné a větrané místnosti, kde nemrzne. Tady je nechte měsíc až šest týdnů. Nať bude pomalu vadnout a zbylé živiny se samy natlačí do podzemní spíže.
Kam s nimi pod střechou a jak poznat, že je hotovo
Ideální čekárna je nevytápěný suchý sklep, zádveří nebo technická místnost s teplotou od 4 do 10 °C. Vyhněte se naopak teplému obýváku, kde by hlízy předčasně vyrašily, i vlhkému sklepu s plísní. Hlízy nikdy nebalte do igelitových pytlů, kde se sráží voda.
Signál k finálnímu úklidu vám dá rostlina sama. Jakmile nať úplně zhnědne a stonky zaschnou, očistěte zbytky zeminy. U begonií se stonek od hlízy odloupne téměř sám. Jiřiny nikdy nedělte na podzim, čerstvé řezy by přes zimu prohnily.
Zatímco mečíky můžete uložit do papírových či větraných sáčků, jiřiny a begonie zasypte pilinami, vermikulitem nebo suchým substrátem. Zhruba jednou za měsíc je zkontrolujte. Pokud hlíza měkne a páchne, hned ji vyhoďte, pokud vysychá a je lehká jako papír, lehce ji rosničkou dovlhčete.
Zdroje info: Autorka, https://www.zahradkarska-poradna.cz/clanek/zazimovani-jirin-a-cibulovin-postup https://www.denik.cz/zahrada/hlizy-jiriny-listy-podzim-zazimovani.html https://www.ireceptar.cz/zahrada/jak-spravne-vyryvat-a-skladovat-hlizy/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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