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Záchrana jiřin a begonií před mrazy: Jak postupovat, když jsou listy stále zelené

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Dennívýzva
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Záchrana jiřin a begonií před mrazy: Jak postupovat, když jsou listy stále zelené. Listopadové noční mrazy už pomalu klepou na dveře a meteorologové varují před nočními minimy kolem dvou stupňů pod nulou. Pro každého zahrádkáře, kterému na záhoně ještě sytě zelenají jiřiny, mečíky nebo dosny, je to celkem nervák. Když necháte hlízy v zemi, spálí je mráz. Když je vyryjete a hned osekáte zelenou nať, připravíte rostlinu o cenné živiny a na jaře vám vynese jen ubohé květy. Naštěstí existuje osvědčená finta zkušených pěstitelů: vyndejte je i s celou hroudou zeminy a nechte je v klidu dozrát pod střechou.
jiřiny

jiřiny

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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