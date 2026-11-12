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Zimní péče o orchideje v zimě: pozor si dejte na přemokření

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Dennívýzva
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Pokud patříte mezi pěstitele orchidejí, jistě vás bude zajímat, jak se o tyto pokojové krásky postarat v zimě. Podobně jako ostatní rostliny, reaguje na zkrácené dny a dlouhé noci. Vzhledem k exotickému původu orchidejí, je nutné myslet hlavně na správnou zálivku. Přemokření je dokáže úplně zlikvidovat.
Orchideje

Orchideje

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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