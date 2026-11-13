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Maďarská média po Orbánovi. Mezi euforií ze svobody a obavami z bankrotu

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Dennívýzva
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Maďarští novináři si zvykají na novou realitu po pádu režimu Viktora Orbána. Konec šestnáctileté vlády strany Fidesz kromě výrazného zlepšení svobody médií postavil redakce i před nové výzvy – včetně úbytku finančních zdrojů. Řada dosavadních předplatitelů a podporovatelů totiž nabyla dojmu, že s Orbánovým odchodem vyhrála nezávislá média svůj nejtěžší boj a čeká je už jen
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Zdroj: Kampaň před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku 2026. Foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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