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Jan Urban: Vládní kroky k obraně Česka? Buď vědomá sabotáž, nebo otevřená snaha o rozbití státu

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Československo blahé paměti byl jen krásný sen bez politické třídy, která by mu rozuměla a byla schopná ho sdílet. Jistě, byly výjimky, jako armáda a jednotliví politici, ale budování státu brzy skončilo na neschopnosti nadřadit společné potřeby a zájmy nacionalistickému prosťáčkovství. Češi, Slováci, Němci, Poláci, Rusíni, Maďaři – bez vůdců, kteří by ve všem
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Zdroj: Ministr obrany Jaromír Zůna a premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci před odletem na summit NATO do Ankary. Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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