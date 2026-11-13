Jan Urban: Vládní kroky k obraně Česka? Buď vědomá sabotáž, nebo otevřená snaha o rozbití státu

KOMENTÁŘ. Československo blahé paměti byl jen krásný sen bez politické třídy, která by mu rozuměla a byla schopná ho sdílet. Jistě, byly výjimky, jako armáda a jednotliví politici, ale budování státu brzy skončilo na neschopnosti nadřadit společné potřeby a zájmy nacionalistickému prosťáčkovství. Češi, Slováci, Němci, Poláci, Rusíni, Maďaři – bez vůdců, kteří by ve všem nadřazovali zájem společného státu nad hledáním rozdílností, to prostě nešlo.
Z Ústavy se v roce 1938 stal cár papíru, z vlády jen ustrašená parta úředníčků, která se raději ani nescházela, parlament a politické strany přestaly z vlastní vůle existovat a z prezidenta, na kterého všichni tradičně spoléhali, se stal zrádce a nakonec emigrant.
Po válce se z původního hrdého snu o nadnárodní společné demokracii vyklubala jen nacionalistická komunistická diktatura, kopírující fašismus ve všem, kromě jména. Československo už držela pohromadě jen nadvláda sovětského bloku, posílená od srpna 1968 přímou vojenskou okupací.
Po pádu komunismu se ve vyprahlé pustině české a slovenské politiky nenašla síla, která by dokázala spravedlnost a demokracii nadřadit tupé etnicitě a jí podřízené materiální spotřebě. Na troskách krásného snu vznikly jen dva zbytečné oligarchické objekty, převlečené za stát, shodně neschopné svým občanům zajišťovat rovnost před zákonem, spravedlnost i důstojnou budoucnost. Bylo velkým štěstím, že se i přesto oba nové státy zapojily do Evropské unie a Severoatlantické aliance.
Armáda zaostává roky
Česká ani slovenská politika až na nepatrné výjimky nikdy nepochopily, že Československo mělo původně být ve všech ohledech víc než jen pouhý aritmetický součet Čechů a Slováků. A nikdy už ten kvalitativní rozdíl nepochopí. V současné evropské krizi, rozpoutané ruskou agresí na Ukrajině, se jejich nedospělost projevuje stále výrazněji.
Je opravdu s podivem, že krize zastaralé obranné doktríny a především modernizace a materiálního dovybavení České armády na úroveň potřeb a spojeneckých závazků v Severoatlantické alianci pronikla do veřejného vědomí až nyní. Odborníci na zaostávání České armády přitom upozorňovali už řadu let.
Nelze to vnímat jinak než jako selhání parlamentu a jeho politických stran, stejně jako neznalost novinářů, neschopných včas odhalovat projevy nekompetentnosti a často i korupce ve vedení ministerstva obrany a jeho kontrolních útvarů.
Stejně nesmyslné je za tuto obecnou krizi sebezáchovných instinktů českého státu obviňovat výhradně vládnoucí kabinet premiéra Andreje Babiše. Ukolébávající lhaní o probíhající úspěšné reformě a modernizaci armády trvá už od skončení radikálního snižování stavů a výzbroje v devadesátých letech. Stalo se, jak se zdá, neodstranitelnou plísní české profesionální armády.
Armádní byrokracie i politické řízení prakticky všech vlád v tomto období se jen schovávaly za úspěšné působení několika vybraných jednotek, nasazovaných do mezinárodních misí, včetně operací v Bosně a Hercegovině, Iráku a Afghánistánu. Zvláštním způsobem v tom vynikalo ministerstvo obrany za spolupráce ministryně Jany Černochové (ODS) a jejího našeptavače poslance ANO Pavla Růžičky.
Vláda a opozice by měly okamžitě připravit legislativní změny, které by samy o sobě vymezily nepřekročitelné linie jednání státu a chování občanů v případě ozbrojeného konfliktu.
Rádoby probuzení posledních týdnů se, bohužel, omezuje na přiznání ostudného neplnění spojeneckých závazků a neochotu vlády přidat armádě dostatečné prostředky státního rozpočtu. A tady leží ten hlavní psychologický a politický problém současné doby. Armáda musí být za všech okolností a ve všech směrech připravována na ozbrojený konflikt – ne na přehlídky.
Vláda Andreje Babiše to nedělá a odmítá tomu rozumět. Pokud sečteme vládní kroky za rok jejího působení, tedy podfinancování armády, politické čistky na ministerstvu obrany, prováděné ministrem Zůnou, otevřeně protiarmádní přístup SPD, odstoupení od pomoci Ukrajině a od společného postupu v rámci Koalice ochotných, může nezávislý pozorovatel s klidem dojít k závěru, že se může jednat pouze buď o vědomou sabotáž, nebo otevřenou snahu o rozbití státu.
Vítejte v Quatschistánu
Dopady tak radikální změny kurzu, samozřejmě, pociťují i naši spojenci v Severoatlantické alianci. Došli jsme už tak daleko, že se upravené Koncepci vývoje Armády České republiky do roku 2040 (KVAČR) okamžitě začalo přezdívat stejně znějícím slovem QUATSCH, označujícím v němčině nesmysl nebo blábol.
Není snad lepší ilustrace tohoto stavu, než rozhodnutí vlády nezúčastnit se v příštích dvou týdnech prvního vojenského cvičení armád jedenácti členů Koalice ochotných ve východním Polsku. Lze předpokládat, že alespoň část přesunu spojeneckých jednotek bude procházet přes naše území.
Z rozhodnutí naší vlády na naše vycvičené vojáky zbude jenom ponižující role dopravní policie a vývařovny pro projíždějící spojenecké jednotky. Poznatky pro české důstojníky z členité rychlé koordinace činností jednotek více států s rozdílným vybavením a postupy s komunikací v angličtině budou asi naši vojáci dohánět písemně.
Dnešní opozice by měla společně s vládou co nejrychleji předložit návrh zákona o lidové obraně. Dokázala by ho ale Sněmovna v dnešním složení vůbec důstojně projednávat?
Jsme v situaci, kdy se bez ohledu na naši touhu po míru a klidu nemůžeme nepřipravovat na válku. Musíme se připravovat i na možnost, že se připravit nestačíme. Dodnes totiž není dopracovaný Ústřední plán obrany státu, na kterém stojí provázanost krizového postupu desítek institucí.
Ve válce totiž nejde jen o peníze na výzbroj. Mnohem důležitější, a přitom levnější, je, aby stav ohrožení pochopila alespoň velká většina společnosti a vzala ho sama za svůj úkol a povinnost. Vláda a opozice by měly okamžitě připravit legislativní změny, které by samy o sobě vymezily nepřekročitelné linie jednání státu a chování občanů v případě ozbrojeného konfliktu.
Změna je nutná
Jak už jsme psali, měl by zvláštní zákon přede vším ostatním ustanovit absolutní zákaz podpisu kapitulace a politické kolaborace s nepřítelem. Zákon by měl zajistit, že v případě války se každý občan automaticky stane příslušníkem ozbrojených sil v rámci připravené Teritoriální obrany. V podmínkách současné války by šlo především o organizovanou pasívní rezistenci, sběr informací a co nejmasovější decentralizovanou dronovou guerilu.
Asi nejdůležitější součástí takového zákona by však mělo být vytvoření struktury skryté justice, prošetřující a rozhodující případy kolaborace jednotlivců nebo skupin s nepřítelem. Po dobu trvání konfliktu a případné okupace by měla mít právo vynášet i tresty smrti. Každý rozsudek by musel být před jeho vykonáním potvrzen reprezentací státu v exilu.
Výkon rozsudku by prováděla exilovou vládou pověřená zvláštní vojenská skupina. Taková je totiž válka. Přijetí takového zákona by zakotvilo občanskou povinnost obrany proti agresi a, obrazně řečeno, narovnalo páteř celého společenství. Bylo by to důležitější, než koupě izraelského protiraketového štítu Iron Dome.
Česká republika je v nezáviděníhodné situaci. Politikou dlouhodobě nedostatečně podporovaná armáda, neschopná vláda, inklinující ke kapitulantství a politické strany, vyhýbající se těžkým rozhodnutím. Za to máme nejvíce generálů na počet obyvatel v celé Evropě.
Je potřeba začít velmi rychle tenhle Quatschistán měnit. Dnešní opozice by měla společně s vládou co nejrychleji předložit návrh zákona o lidové obraně. Dokázala by ho ale Sněmovna v dnešním složení vůbec důstojně projednávat?