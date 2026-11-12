Jak se zbavit generála? Přes prověrku. Z armády mizí lidé z okruhu Karla Řehky

ANALÝZA. Za poslední rok z vysokých armádních funkcí odešlo nebo bylo odvoláno několik generálů spojených se speciálními silami a bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou.
Generál Roman Hyťha musel letos v létě odejít do civilu poté, co mu Národní bezpečnostní úřad na základě informací Vojenského zpravodajství nevydal novou prověrku.
Podobný postup možná čeká generála Miroslava Hofírka; jeho prověrku NBÚ nyní prověřuje.
Podle dat, která HlídacíPes.org získal od NBÚ, se počet zrušených prověrek v resortu obrany v roce 2025 meziročně více než zdvojnásobil.
Zda jde o cílený postup z dostupných dokumentů doložit nelze. Řada současných i bývalých důstojníků je o tom ale přesvědčena.
Nepovažují za náhodu, že z armády v poslední době odcházejí především lidé s výraznou prozápadní orientací, zkušenostmi a kontakty ze struktur NATO a podporovatelé Ukrajiny.
Společný armádní jmenovatel
Před pár dny byl z čela informačních a kybernetických sil odvolán generál Radek Haratek. Generál Miroslav Feix na jaře odešel do zálohy, konkrétní důvody veřejně nekomentoval.
Plukovník Otakar Foltýn odešel z postu náčelníka Vojenské policie, dnes působí ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky a sám vede spor o to, jakou roli v jeho odchodu od Vojenské policie sehrálo Vojenské zpravodajství.
Způsob i důvod odchodu těchto vysokých důstojníků se liší, všechny ale spojuje dřívější kariéra u speciálních sil a blízkost ke Karlu Řehkovi, bývalému náčelníkovi generálního štábu a dnes senátorovi za STAN.
„Ke mně samotnému se také, a to nejen z armády, dostávají informace o politicky motivovaných čistkách v armádě. Pokud se tyto informace potvrdí, považuji to zejména v dnešní bezpečnostní situaci za krajně nebezpečné,“ komentoval to Řehka pro Seznam Zprávy.
Důstojníci pod tlakem · Kdo je kdo
Roman Hyťha · Přišel o prověrku
Brigádní generál
Bývalý příslušník 601. skupiny speciálních sil, naposledy ředitel sekce zpravodajského zabezpečení. Začátkem listopadu 2025, tedy ještě za ministryně Jany Černochové, mu NBÚ oznámil zahájení řízení a koncem listopadu rozhodl, že mu novou prověrku nevydá. Podle Hyťhy mu úřad obecně sdělil, že porušoval bezpečnost informací; vycházel přitom z informací Vojenského zpravodajství. Konkrétní jednání zůstává utajené. Hyťha připouští, že ztráta prověrky mohla souviset s jeho blízkostí k Řehkovi. Služební poměr mu skončil 31. července 2026. Proti NBÚ se brání žalobou u Městského soudu v Praze a dnes pracuje jako poradce ve zbrojařské firmě Omnipol Defence. (Novinky)
Miroslav Hofírek · Prověrku prověřuje NBÚ
Brigádní generál
Dlouholetý příslušník 601. skupiny, v letech 2023 až 2026 ředitel speciálních sil, dnes zástupce velitele pozemních sil. Karel Řehka se ho veřejně zastal ve sporu s ministryní Černochovou kolem incidentu v Keni. Za jeho velení se řešil i převoz dronů ze sbírky Drony Nemesis na Ukrajinu a vydání diplomatického pasu; Vojenská policie podle Seznam Zpráv trestný čin neshledala. Koncem září vyšlo najevo, že NBÚ jeho prověrku prověřuje.
Radek Haratek · Odvolán
Brigádní generál
Většinu kariéry strávil u speciálních sil, od roku 2023 velel informačním a kybernetickým silám. Ministr obrany Jaromír Zůna ho tento měsíc odvolal, a to i přes nesouhlas náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Od 1. prosince má být poradcem náčelníka generálního štábu. Ministerstvo mu vytýká blíže neurčená pochybení, z nichž za nejzávažnější označilo kauzu armádních projektů Karel a Volby. S prověrkou jeho odvolání podle dostupných informací nesouvisí. (Seznam Zprávy)
Miroslav Feix · Odešel do zálohy
Brigádní generál
Působil ve velitelských funkcích u speciálních sil, naposledy řídil sekci plánování schopností ministerstva obrany. K 1. březnu 2026 ukončil služební poměr a přešel do zálohy. Dnes veřejně kritizuje vládní plány na financování obrany.
Otakar Foltýn · Odešel z funkce
Plukovník
V únoru 2023 na vlastní žádost odešel z čela Vojenské policie po sporu s tehdejší ministryní Černochovou, dnes působí ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Vojenská policie ho prověřovala kvůli podezření z vytváření „spiklenecké buňky“; vyšetřovatelé věc odložili. Foltýn je přesvědčen, že ho očernili příslušníci Vojenského zpravodajství, kteří podle jeho trestního oznámení „zkreslovali zjištěné operativní poznatky“. Státní zástupci jeho oznámení odmítli bez dalšího šetření. (Novinky)
Karel Řehka · Společný jmenovatel
Armádní generál v. v.
V letech 2010 až 2014 velel 601. skupině speciálních sil, v letech 2014 až 2017 Ředitelství speciálních sil, poté byl náčelníkem generálního štábu. (Armáda ČR) Jeho velitelská působnost se překrývala zejména s kariérami Hyťhy, Hofírka a Feixe. Od října 2026 je senátorem za STAN.
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Jak funguje prověrka
HlídacíPes.org mluvil s několika bývalými i současnými vysokými důstojníky. Pod podmínkou anonymity řekli, že nepovažují za náhodu, že z armády v poslední době odcházejí především lidé s výraznou prozápadní orientací, zkušenostmi a kontakty ze struktur NATO a podporovatelé Ukrajiny.
„Probíhá tady lobotomie armády,“ popsal to lakonicky jeden z oslovených.
Za nejúčinnější nástroj likvidace nepohodlných považují cestu přes bezpečnostní prověrku. Bez ní totiž nemůže důstojník ve vysoké funkci působit.
„Vojenské zpravodajství dá podnět NBÚ, že existuje nějaký bezpečnostní problém. NBÚ samo o sobě nemá možnosti, jak tyto informace prověřit, a pracuje s nimi jako s faktem. Důstojník proto přijde o prověrku a v kariéře nemůže pokračovat. Bránit se sice může soudní cestou, ale to obvykle trvá roky,“ popisuje bezpečnostní expert, který kvůli svým vztahům k armádě i zpravodajcům chce zůstat v anonymitě.
NBÚ informace zpravodajské služby sám formálně hodnotí a správní soud, na rozdíl od dotčeného důstojníka, vidí celý utajovaný spis. Pokud z něj nelze ověřit, zda je zpráva zpravodajců věrohodná, může rozhodnutí NBÚ zrušit.
Od roku 2015 do letošního podzimu NBÚ takto zrušil celkem 97 osvědčení: 19 na stupeň Důvěrné, 76 na stupeň Tajné a dvě na stupeň Přísně tajné, obě v roce 2024.
Slabinou systému tedy není absence kontroly, ale především to, že dotčený člověk se nemůže vyjádřit k tomu, co nesmí vidět, a případná soudní náprava přichází až ve chvíli, kdy je jeho kariéra fakticky ukončena.
Ilustruje to případ generálmajora Rostislava Pilce, někdejšího náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Ten o prověrku na stupeň Přísně tajné přišel na konci roku 2015 a v dubnu 2016 z funkce odešel.
Rozkladová komise NBÚ podle Hospodářských novin doporučila odebrání zrušit, protože zprávu Vojenského zpravodajství považovala za nevěrohodnou. Ředitel NBÚ však doporučení nerespektoval.
Soud pak v roce 2018 rozhodnutí NBÚ zrušil, protože ve spise chyběly podklady umožňující ověřit věrohodnost informace zpravodajské služby. Novou prověrku dostal Pilc až v prosinci 2020.
„V bezpečnostním řízení jsou striktně neveřejné informace, NBÚ vám nic nedá i u Vojenského zpravodajství to ví jen pár lidí, co na tom dělají. Poskytují zpravodajské informace a na rozdíl od orgánů činných v trestním řízení nemusí dokládat důkazy. Tedy – není to evidence, ale intelligence. Stačí to zkonstruovat tak, že jste bezpečnostní riziko," vysvětluje jiný zdroj z prostředí armády. I jeho identitu redakce slíbila uchovat v anonymitě.
Co ukazují data
HlídacíPes.org požádal NBÚ podle zákona o svobodném přístupu k informacím o statistiku zrušených a nevydaných prověrek v resortu obrany od roku 2015.
V posledním uzavřeném roce 2025 vydal NBÚ 23 pravomocných rozhodnutí o zrušení bezpečnostního osvědčení u osob, u nichž bylo „odpovědnou osobou ministerstvo obrany“.
Kolik řízení odstartovaly informace Vojenského zpravodajství, NBÚ nesdělil. Statistiku těchto podnětů podle své odpovědi nevede.
Je to nejvíce od roku 2015, kdy poskytnutá řada začíná, a více než dvojnásobek proti roku 2024, kdy jich bylo 11. Ještě v letech 2015 až 2020 se počet pohyboval mezi třemi a šesti ročně.
Od roku 2015 do letošního podzimu NBÚ takto zrušil celkem 97 osvědčení: 19 na stupeň Důvěrné, 76 na stupeň Tajné a dvě na stupeň Přísně tajné, obě v roce 2024.
Statistika ale zahrnuje vojáky i civilní zaměstnance resortu a nerozlišuje hodnosti, takže z ní nelze zjistit, kolika generálů nebo vyšších důstojníků se týká. Neuvádí ani důvody.
Kolik řízení odstartovaly informace Vojenského zpravodajství, NBÚ nesdělil. Statistiku těchto podnětů podle své odpovědi nevede. Obecně úřad uvedl, že držitele osvědčení průběžně prověřuje a že „v několika stovkách případů je toto prověřování prováděno i na základě informací např. i od zpravodajských služeb“, přičemž nemusí skončit zrušením osvědčení (údaj se týká všech držitelů prověrek, nejen resortu obrany).
„NBÚ je poměrně profesionální, má své metodiky, ale oni jsou jen úředníci, to znamená, že zkontrolují databáze, rejstříky, dají různé dotazy, mohou se vám dívat do účtů, proskenují vám finance, ale samotné operativní šetření dělají služby. A tam se dá vyfabrikovat leccos. O to víc znepokojující je, když informace tohoto typu unikají k politikům,“ říká již citovaný zdroj blízký armádě.
Redakce se obrátila i na ministerstvo obrany s dotazem, kolik vojáků kvůli ztrátě prověrky přišlo o funkci nebo muselo odejít ze služby.
Ministerstvo odpovědělo, že tyto informace se v jeho personální evidenci „samostatně neevidují a Ministerstvo obrany jimi tedy nedisponuje“. Souvislost by prý muselo dohledat v jednotlivých personálních spisech; práci odhadlo na 96 hodin, tedy na zhruba 36 tisíc korun, které by žadatel musel uhradit.
Řehka od Černochové po Zůnu
Podle lidí, s nimiž redakce mluvila, začal tlak na důstojníky spojené s Řehkou už za ministryně Jany Černochové (ODS). Do jejího období spadá například i Hyťhův případ a řada sporů s náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou či plukovníkem Otakarem Foltýnem.
Černochová v roce 2023 sama popsala, že jí Vojenské zpravodajství krátce po nástupu předalo informace o možném korupčním jednání několika vojáků.
Na jejich základě dočasně spolurozhodovala o povyšování, přesunech a zahraničních cestách plukovníků, tedy v oblasti, kterou obvykle řídí náčelník generálního štábu. Poznatky předala orgánům činným v trestním řízení; Národní centrála proti organizovanému zločinu později věc odložila. Kdo byl na seznamu, není veřejně známo.
Zda Vích po nástupu na ministerstvo předal NBÚ nebo Vojenskému zpravodajství nějaký podnět, z veřejných zdrojů zjistit nelze. Sám náměstek ani po více než třech čtvrtletích ve funkci nemá prověrku na stupeň Tajné.
Epizoda nicméně ukazuje, že poznatky Vojenského zpravodajství už dříve sloužily v resortu jako podklad k personálním zásahům, a to ještě před výsledkem trestního řízení.
V dubnu 2024 pak schválila vláda na návrh Černochové nového ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského, který funkci převzal v červenci 2024 a službu vede dodnes.
Současné vedení ministerstva v čele s ministrem Jaromírem Zůnou (za SPD) a náměstkem Radovanem Víchem (SPD) má s „Řehkovým okruhem“ vlastní historii.
Zůna se v roce 2022 ucházel o funkci náčelníka generálního štábu s podporou prezidenta Miloše Zemana, ministryně Černochová ale prosadila Řehku. Zůna podle Seznam Zpráv vnímal svůj následný odchod z armády jako nespravedlivý a ponižující; po nástupu Řehky během několika týdnů skončil.
Po Zůnově nástupu na ministerstvo se vztah s Řehkou rychle vyhrotil. Střetli se kvůli možnosti předat Ukrajině letouny L-159, Zůna Řehkovi „nedoporučil“ účast v Otázkách Václava Moravce a zpochybňoval jeho odbornost v otázce obranného rozpočtu.
Podobnou animozitu lze vysledovat u náměstka Vícha. Už v roce 2020 zdůrazňoval Řehkovo dřívější kázeňské řízení a označoval jeho veřejné vyjadřování za nepřípustné.
V roce 2024 tvrdil, že spory Řehky s Černochovou ohrožují bezpečnost země, a vyjadřoval se kriticky i ke generálu Hofírkovi. Patří také k politikům, kteří dlouhodobě usilovali o prošetření kauzy Drony Nemesis, jež se Hofírka přímo týká.
Jeho odchod spojil s „rusofilstvím“ kritiků: „Z nějakého důvodu odchází. K neradosti všech rusofilů a jejich košťat tu ale máme podle mne mnoho mladých, zkušených, a hlavně proaktivně odvážných důstojníků.“
Zda Vích po nástupu na ministerstvo předal NBÚ nebo Vojenskému zpravodajství nějaký podnět, z veřejných zdrojů zjistit nelze. Sám náměstek (stejně jako náměstek René Schreier) přitom ani po více než třech čtvrtletích ve funkci nemá prověrku na stupeň Tajné.
Na otázku Českého rozhlasu, zda ho to neomezuje v době hybridních hrozeb, ve velmi vzácné chvíli hovoru s novináři, odpověděl: „Tady žádná hybridní válka není.“
Zatím poslední případ Haratek
Zatím posledním, kdo musel opustit vysoký post, je generál Haratek. Zůna už v říjnu uložil náčelníkovi generálního štábu, aby navrhl jeho přeložení. Generální štáb tehdy veřejně deklaroval, že Haratek má Hlaváčovu důvěru. Haratek mezitím požádal o předčasné ukončení služebního poměru, ministerstvo ale žádosti nevyhovělo. Nakonec ho ministr odvolal sám.
„Podal jsem proti tomu rozklad, protože nesouhlasím s tím, jak to ministr udělal,“ řekl pro Seznam Zprávy Haratek.
Ministerstvo jako nejzávažnější pochybení uvedlo kauzu projektů Karel a Volby, kdy kritici tvrdí, že při těchto cvičeních armáda neoprávněně shromažďovala informace o politicích.
Armádní inspekce i Vojenská policie podle dostupných informací trestný čin neshledaly, armáda ještě prověřuje možné porušení vnitřních předpisů. Haratek i Řehka obvinění odmítají.
Bývalý generál Hyťha na síti X napsal, že Haratek „odvedl vynikající práci u speciálních sil a podílel se na jejich transformaci ze starého ‚východního‘ modelu na nový model NATO“.
Jeho odchod spojil s „rusofilstvím“ kritiků: „Z nějakého důvodu odchází. K neradosti všech rusofilů a jejich košťat tu ale máme podle mne mnoho mladých, zkušených, a hlavně proaktivně odvážných důstojníků. Přeju AČR dobrou ruku při výběru nástupce.“
O politicky motivovaném postupu mluví i poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL), člen výboru pro bezpečnost a Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.
Vedení resortu má k dispozici nástroje, jak v personálních změnách v armádě pokračovat.
„Podle mě jsou pravým důvodem odstranění šéfa kybersil politické čistky uvnitř armády, které dělá SPD. To je ale špatně – armáda má stát mimo politiku a politika mimo armádu. Toto téma veřejně zvednu a budu chtít předložit důkazy, nebo rezignaci ministra,“ říká Bartošek.
„Když se bavím s lidmi spojenými s armádou, mají řadu otazníků týkajících se nucených odchodů konkrétních lidí z poslední doby, na které nejsou odpovědi,“ dodal na dotaz HlídacíPes.org.
Nový šéf inspekce
Pozornost zaslouží i to, že na ministerstvo letos v říjnu nastoupil jako šéf inspekce bývalý náčelník Vojenské policie Pavel Kříž. Toho v únoru 2019 odvolal tehdejší ministr obrany a dnešní ministr vnitra Lubomír Metnar kvůli závažným personálním a manažerským pochybením a napjatým mezilidským vztahům.
Proti Křížovu jmenování náčelníkem Vojenské policie už v roce 2015 ostře protestoval tehdejší náčelník generálního štábu a dnešní prezident Petr Pavel, který hrozil vlastní rezignací.
Kříž se se Zůnou dobře zná, v armádě spolupracovali. Podle Aktuálně.cz se Zůna zasadil o to, aby Kříž po konci u Vojenské policie získal místo na velitelství NATO v Belgii.
Na ministerstvu tak dnes působí ministr, náměstek a šéf inspekce, kteří mají doložitelné konflikty s prezidentem Petrem Pavlem nebo s Karlem Řehkou.
Odbor inspekce může provádět kontroly v resortu, řešit mimořádné události, dodávat podklady pro Vojenskou policii i přímo pro ministra, od nějž mohou putovat dále i k Vojenskému zpravodajství.
Vedení resortu má tedy k dispozici nástroje, jak v personálních změnách v armádě pokračovat. Metoda, jak při tom postupovat, je již prověřena a ukázala se jako funkční.