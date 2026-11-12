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Jak se zbavit generála? Přes prověrku. Z armády mizí lidé z okruhu Karla Řehky

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Dennívýzva
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ANALÝZA. Za poslední rok z vysokých armádních funkcí odešlo nebo bylo odvoláno několik generálů spojených se speciálními silami a bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou. Generál Roman Hyťha musel letos v létě odejít do civilu poté, co mu Národní bezpečnostní úřad na základě informací Vojenského zpravodajství nevydal novou prověrku. Podobný postup možná čeká generála Miroslava
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Zdroj: Karel Řehka – ještě jako náčelník generálního štábu. Foto: Petr Topič / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 12 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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