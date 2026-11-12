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Investor Brůna: Do Perninku mě přivedla stará textilka. Dnes zde buduji dětský areál

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Do Perninku jsem se vlastně dostal náhodou. Během covidu jsem koupil starou funkcionalistickou textilku. Předtím jsem v Perninku nikdy nebyl. Jenže z jedné investice se postupně stalo něco, co jsem vůbec neplánoval. Pernink mi přirostl k srdci a dnes tam trávím důležitou část pracovního času. Pocházím z Jablonce nad Nisou. Když projíždím Tanvaldem, Velkými
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Zdroj: Foto: Vladimír Brůna / HlídacíPes.org
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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