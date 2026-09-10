Problémy s dásněmi nepodceňujte. Mohou být příčinou srdečních chorob

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Problémy s dásněmi nepodceňujte. Mohou být příčinou srdečních chorobPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Některé dosud provedené výzkumy tvrdí, že špatná ústní hygiena a s ní spojené potíže jako například zánět dásní, přímo souvisí s vyšším rizikem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění, nebo cévní mozkové příhody.
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Web se zaměřuje na témata, která oslovují ženy v každodenním životě – od péče o pleť a vlasy přes zdraví, výživu a vztahy až po životní styl a módní trendy. Čtenářky zde najdou praktické rady, tipy na produkty i články, které inspirují k sebevědomí a pohodě. Obsah je psaný přístupně, s důrazem na...Všechny články tohoto autora →
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