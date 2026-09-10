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Problémy s dásněmi nepodceňujte. Mohou být příčinou srdečních chorob

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Některé dosud provedené výzkumy tvrdí, že špatná ústní hygiena a s ní spojené potíže jako například zánět dásní, přímo souvisí s vyšším rizikem pro vznik kardiovaskulárních onemocnění, nebo cévní mozkové příhody.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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