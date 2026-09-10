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Obyčejná hořčice ukrývá překvapivý léčebný potenciál. Její využití při mnoha zdravotních potížích zná málokdo

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Když se řekne hořčice, mnoho lidí si vybaví jako první studenou pikantní omáčku, kterou se ochucuje celá řada pokrmů. Nejznámější je hořčice plnotučná, mezi ty oblíbené však patří i dijonská, nebo kremžská. Z historického hlediska se však hořčičná semínka používala nejen v gastronomii, ale i v lidovém léčitelství.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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