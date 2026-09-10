V boji s chřipkou a dalšími nemocemi může pomoci bezový květ. Tento nenápadný dar přírody ukrývá značnou sílu

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V boji s chřipkou a dalšími nemocemi může pomoci bezový květ. Tento nenápadný dar přírody ukrývá značnou síluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Již historicky se bezový květ používal v lidovém léčitelství. Dokonce byl znám i ve starověku. Lidé pomocí něj léčili horečnaté stavy, záněty, zácpu, nebo nemoci močového a trávicího ústrojí. Bez je kromě jiného přírodním diuretikem (má močopudné účinky). Obsahuje rovněž celou řadu vitamínů, jako je vitamín A, C, kyselina listová a najdeme v něm i draslík, vápník a železo.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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