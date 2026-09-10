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Pití kávy na lačný žaludek může způsobit nepříjemné zdravotní komplikace

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Dennívýzva
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Také milujete kávu a neumíte si bez ní představit svůj den? Není nic lepšího než nerušeně vychutnávat šálek této zázračné tekutiny. Ať už po ránu, v práci nebo odpoledne s přáteli. Káva vždy potěší, povzbudí a zároveň uklidní.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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