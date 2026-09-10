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Kousek za českými hranicemi leží lázně jako z pohádky. Luxus, který u nás za podobné peníze nenajdete

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Za odpočinkem v termální vodě není nutné cestovat do Maďarska ani utrácet vysoké částky za vzdálené wellness resorty. Rajecké Teplice na severu Slovenska spojují léčivou vodu, výraznou antickou architekturu a moderní lázeňské zázemí. Z Česka jsou přitom dobře dostupné a navštívit je lze i bez několika denního pobytu.
Za luxusními lázněmi nemusíte daleko. Za hranicemi čeká místo, kterému české ceny těžko konkurují.

Za luxusními lázněmi nemusíte daleko. Za hranicemi čeká místo, kterému české ceny těžko konkurují.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

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