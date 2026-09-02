Ludvík Viktor nosil dámské šaty a toužil po mužích. Habsburk padl na samotné dno a jeho jméno vymazali ze záznamů

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Ludvík Viktor nosil dámské šaty a toužil po mužích. Habsburk padl na samotné dno a jeho jméno vymazali ze záznamůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nejmladší bratr rakouského císaře Ludvík Viktor dlouho unikal přísným dvorním pravidlům. Jeho postavení ve společnosti definitivně zničil incident v lázních.
Ludvík Viktor
Zdroj: FOTO:Josef Löwy, Public domain, via Wikimedia Commons
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Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...Všechny články tohoto autora →
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