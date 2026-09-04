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„Přidají nám na důchodech, ale kdo to zaplatí,“ ptá se důchodce Jaroslav. Důvod jeho obav vás zarazí

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Sedí doma nad novinami, sleduje čísla státního rozpočtu a nechápe, kam až se může zadlužování země dostat. Sám přitom pobírá důchod.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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