Sobotní večer 28. listopadu 2026 ve FINEP Areně začal pro domácí ideálně. Tom Slončík poslal Hradec do vedení už ve 2. minutě a 16. kolo Chance Ligy vypadalo jako šance odrazit se ode dna. Pak přišla 39. minuta, tečovaná střela a tým, který podle vlastního trenéra „srazil“ sám sebe. Horejš po porážce nešetřil nikoho, ani sebe. Mluvil o zbytečné nervozitě, ukvapených ztrátách a špatných rozhodnutích. Jeho slova ale nebyla výbuchem proti kabině. Byla to veřejná diagnóza vzorce, který se v Hradci opakuje celý podzim: vedení, zaváhání, rozpad, ztracené body. A právě tady je jádro problému. Mužstvo, které dřív umělo přečkat zlomové minuty, je dnes nedokáže ustát.
Vedení, teč a pád
Gól na 1:1 má v oficiálním zápisu
Chance Ligy jméno Samuela Obinaji. Rozhodující ale byla teč Michala Čiháka, který střelu hostujícího útočníka nešťastně usměrnil za záda brankáře Filipa Zadražila. Formálně tedy nejde o vlastní gól. Pro Hradec to ale byl další z řady momentů, kdy ho vlastní noha srazila v nejhorší možnou chvíli.
Co následovalo, popsal Horejš velmi přesně. Tým znejistěl, kazil jednoduché přihrávky a ztrácel míče, které ztrácet nemusel. Ve 68. minutě rozhodl Roman Květ a domácí už odpověď nenašli.
Nejvíc na celém zápase zarazí čísla. Hradec měl míč 53 % času a očekávané góly (xG) mu připsaly hodnotu 2,58 proti 1,55 Bohemians. Podle statistik si vypracoval dost na to, aby vyhrál. Hráčům nechyběla kvalita v kopačkách, chyběl klid v hlavě. Rozdíl mezi výkonem a výsledkem je v tomto případě rozdíl mezi týmem, který šance tvoří, a týmem, který je po prvním úderu schopen hrát dál.
„Momentálně nemáme lídra“
Horejšova pozápasová slova pro
Sport.cz patří k nejtvrdším, jaké za své působení v Hradci veřejně pronesl. „Jsme křehcí,“ řekl bez okolků. „Momentálně nemáme lídra.“ A dodal: „Nedokážu si vysvětlit naši reakci po vstřeleném gólu.“ Úvod zápasu přitom nekritizoval. Mířil na to, co přišlo po vyrovnání.
Kritika nezůstala v obecné rovině. Trenér jmenoval Zadražila a Čiháka jako hráče, kteří by měli mužstvo v takových chvílích podržet a pozvednout. Na přímý dotaz připustil, že problém vidí i u zkušeného stopera Tomáše Petráška. Kučeru a Dancáka zmínil jako hráče, kteří chtějí, od lídrů však potřebuje lepší reakci na vývoj zápasu.
Jednoho viníka porážky přitom Horejš neoznačil. Celé vystoupení zarámoval jako společný účet: „Musíme všichni vzít zodpovědnost na sebe a nehledat výmluvy.“ O rozkolu mezi trenérem a kabinou nesvědčí nic. Jde spíš o záměrně hlasité pojmenování toho, co se uvnitř týmu nedaří vyřešit potichu.
Podle nás je to tah, který dává smysl. Trenér, který tři roky stavěl tým na disciplíně a odolnosti, nemůže mlčet, když se z odolnosti stala křehkost. Veřejná kritika je v takové chvíli i signálem pro vedení, že problém vidí a nehodlá ho zametat pod koberec.
Bez Daridy o půl bodu na zápas méně
Slovo „lídr“ má v Hradci letos konkrétní jméno. Vladimír Darida, kapitán a bývalý reprezentant, si 25. října proti Jablonci v 77. minutě po srážce s Dominikem Hollým poranil koleno. Diagnóza: přetržený vnitřní postranní vaz, operace a konec podzimu. Pauza má podle
iDNES.cz trvat zhruba tři měsíce, do plné přípravy by se mohl zapojit koncem ledna 2027.
Porovnali jsme výsledky Hradce s Daridou a bez něj:
Zápasy Výhry-remízy-prohry Body Body na zápas S Daridou (do zranění) 12 4-3-5 15 1,25 Bez Daridy 4 1-0-3 3 0,75
Bez kapitána Hradec prohrál 1:3 v Mladé Boleslavi, rozstřílel Sigmu 5:0, padl 2:4 na Slovácku a teď 1:2 s Bohemians. Vzorek je malý a jedna kanonáda proti Olomouci ho trochu zkresluje. Trend je však zřetelný. A potvrzuje, co říká sám Horejš: po Daridově zranění jeho vůdčí roli nikdo nepřevzal.
Je ovšem třeba dodat, že ani s Daridou nebyl letošní Hradec týmem z minulých sezon. Bilance 1,25 bodu na zápas by na horní polovinu tabulky nestačila. Kapitánova absence tedy problém neodstartovala, jen ho obnažila.
Ztracená devíza a krátká lavička
Horejš sám připomněl, odkud Hradec padá. Dvakrát sedmé místo, pak čtvrté. Minulá čtvrtá příčka byla podle ČT sport nejlepším umístěním klubu v historii samostatné ligy a znamenala evropské poháry. Tehdy podle trenéra tým zápasy dotahoval. Přesně tohle se z jeho hry vytratilo.
V tom vidíme hlavní posun. Horejšův Hradec nikdy nebyl nejtalentovanějším kádrem ligy, jeho síla ležela jinde: v organizaci, odolnosti a schopnosti přečkat deset nejhorších minut zápasu, aniž by se rozpadl. Teď se rozpadá po jediné teči. ČT připomíná, že z posledních osmi ligových duelů Hradec vyhrál jen jednou.
Druhá vrstva problému je kádrová. Za čtvrtou sezonu se podle Horejše do základní sestavy okamžitě prosadil jen Darida, jiná posila takový dopad neměla. A když chtěl trenér proti Bohemians hru oživit, měl na lavičce jediného útočníka. Proto otevřeně volá po zimním doplnění kádru. Konkrétní posty nevyjmenoval. Dá se ale čekat, že ofenzivní šířka bude mezi prioritami, protože právě tam mu chybějí možnosti, jak zápas otočit z lavičky.
Tabulka tlačí, vedení zatím mlčí
Po sobotních zápasech 16. kola, z něhož se část ještě dohrávala v neděli, je Hradec dvanáctý: 16 zápasů, 5 výher, 3 remízy, 8 porážek, skóre 20:24 a 18 bodů. Taková pozice znamená skupinu o 11. až 16. místo, která po základní části bojuje o záchranu. Patnácté Slovácko ztrácí pět bodů, poslední Zlín patnáct. Třinácté Artis Brno je ale jen dva body za Hradcem. Pro klub, který před pár měsíci hrál evropské poháry, je to prudký pád.
Na otázku, zda cítí tlak na svou osobu, Horejš odpověděl, že ho „nechce řešit“ a že je to otázka pro vedení. Aktuální vyjádření vedení po porážce s Bohemians zatím chybí. Poslední silný signál je přitom čerstvý: 2. října 2026 klub oznámil, že Horejš
podepsal novou smlouvu do sezony 2028/29, a tehdejší sportovní ředitel Petr Pojezný ocenil jeho práci.
Situaci komplikuje, že klub prochází proměnou ve vedení. Od července 2026 má nové představenstvo v čele s Dominikem Kohelem a jako sportovního ředitele dnes klubový web uvádí Davida Baldu. Nové vedení zdědilo trenéra s dlouhou smlouvou i sérii, která ji podrobuje zkoušce.
Do zimní pauzy zbývají dva zápasy. V neděli 6. prosince v 18:00 hraje Hradec v Ostravě na Baníku, o týden později ve stejný čas hostí Zbrojovku Brno. Právě domácí duel se Zbrojovkou vypadá jako nejreálnější příležitost bodově se nadechnout. Po pauze čeká 30. ledna 2027 Plzeň.
Horejš svým hráčům vzkázal, že výmluvy nepomohou. Do zimy jim zbývá 180 minut na důkaz, že po další smolné teči dokážou hrát dál. Jinak v lednu nebude řešit jen posily, ale i to, jak zabránit dalšímu propadu.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl