Prezident proti Zůnovi
Nejostřejší domácí téma vyvolal prezident Petr Pavel, který ve Nedělní debatě označil působení ministra obrany Jaromíra Zůny za destruktivní a škodlivé pro Českou republiku. Pavel za tím vidí vliv SPD, na jejíž kandidátce Zůna do vlády přišel, a upozorňuje na personální kroky v resortu i postoj ministra k Ukrajině. Jde o výjimečně ostrou výměnu mezi hlavním velitelem ozbrojených sil a ministrem, který spravuje obranu; ukazuje, že koaliční napětí se už dávno netýká jen domácích rozpočtů, ale i zahraničněpolitické orientace země.
Mráz, který přepsal rekordy
Zima se mezitím přihlásila slovy, kterým se nedá upřít váha: v Jizerkách klesla teplota na minus 24,2 stupně Celsia a na 18 místech padly rekordy pro tento den. Na Ropicku dokonce vznikl nový absolutní listopadový rekord. Sníh a ledovka přitom nejsou jen romantická kulisa první adventní neděle; komplikují dopravu, zatěžují technické sítě a připomínají, jak rychle se běžný provoz mění v otázku připravenosti.
Britský plán na nože
Ze zahraničí zaujímá britské oznámení, že ministerstvo vnitra připravuje licenční systém pro prodej nožů a dalších předmětů s čepelí. Pravidla by se měla týkat celého trhu, včetně kuchyňských nožů a příborů, a prodejci, kteří je poruší, by čelili postihům. Jde o snahu vlády naplnit slib snížit během deseti let kriminalitu spojenou s noži o polovinu; otázkou zůstává, nakolik se takový zásah do každodenního prodeje podaří sladit s praktickým životem i svobodou podnikání.
Rodinný příběh za kamerou
Do soukromé sféry se dnes dostal příběh bratra herečky Tatiany Dykové, bývalého herce a filmového producenta Viktora Vilhelma, který se už léta potýká s dluhy a hrozí mu zrušení oddlužení. Zajímavé na tom není jen napětí mezi úspěšnou hereckou kariérou sestry a bratrovými problémy, ale i to, jak snadno se veřejnost i média vracejí k osobním osudům lidí, kteří kdysi stáli za kamerou.
Last Christmas a dlouhá cesta na vrchol
Píseň Last Christmas od dua Wham! čekala na britské prvenství 36 let, než se v lednu 2021 dostala na první místo hitparády; vánoční jedničkou se stala poprvé až v prosinci 2023. Je to malá kulturní kuriozita, která ale dobře vystihuje, jak dlouho může píseň žít v kolektivní paměti, než se jí dostane formálního uznání.
Odchod Mikea Lovea
Ve věku 85 let zemřel Mike Love, spoluzakladatel a dlouholetý frontman kapely The Beach Boys. Jeho odchod uzavírá další kapitolu historie skupiny, která formovala zvuk americké popkultury druhé poloviny 20. století, a připomíná, jak rychle mizí generace, jež určovala hudební vkus milionů.
Tenis v Petrohradu
Pátým rokem se tenisový svět vrací k ruské exhibici sponzorované Gazpromem a znovu se řeší, kteří evropští tenisté se jí zúčastní. Jde o téma, které přesahuje sport: účast na akci v Rusku se v době války na Ukrajině stává politickým signálem, ne jen otázkou tréninkového kalendáře.
Myši hledají teplo
S příchodem mrazů se myši stahují do domů a hledají teplé útočiště i snadno dostupnou potravu. Stačí jim otvor široký asi šest milimetrů, takže i zdánlivě uzavřený dům může být zranitelný; praktická rada, která v první adventní neděli zní mnohem méně banálně, než by se mohlo zdát.
Schrödingerova kočka
Před 91 lety představil Erwin Schrödinger myšlenkový experiment, který se stal symbolem podivností kvantového světa. Kočka zavřená v krabici má být podle zjednodušeného výkladu současně živá i mrtvá, ale Schrödinger tím nechtěl oslavovat bizarnost fyziky, nýbrž ukázat, jak obtížné je přenést její pravidla do světa běžných předmětů.
První adventní neděle tak přinesla směs napětí v politice, mrazu, který si vynutil pozornost, a kulturních vzpomínek, které připomínají, že i v době krizí svět pokračuje ve svém rytmu. Zůstává otázkou, jak dlouho vydrží klid, který dnes mezi jednotlivými tématy prosvítá.