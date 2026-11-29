Sobota 28. listopadu, den před prvním zápasem nového trenéra ve Zlíně. Tomáš Sivok sedí na tiskové konferenci vedle Ronnyho Deily a čelí otázce, která visí nad Letnou od chvíle, kdy klub odvolal Briana Priskeho: neimprovizovala Sparta? Odpověď nového sportovního ředitele zní jasně. Trenéry má klub podle něj vytipované dlouhodobě a „mapuje“ je stejně jako hráče. Seznam tedy neexistoval až od pondělního rána po debaklu s Libercem, existoval dřív. Sivok jednal se čtyřmi kandidáty a vybral Nora se šesti trofejemi ze tří zemí. Za tím rozhodnutím stojí víc než jen rychlost. A z toho, co Sivok řekl, je cítit i to, že výměnou trenéra jeho práce na Letné teprve začíná.
Seznam, který čekal na svou chvíli
Sivok není ve Spartě nováček. Bývalý obránce, exkapitán a český reprezentant se do klubu vrátil v roce 2022 jako manažer A-týmu, v létě 2025 už působil jako prozatímní sportovní ředitel. Funkci naplno převzal 23. listopadu 2026, tedy v den, kdy na Letné skončil Tomáš Rosický a krátce nato i Priske.
Jak přesně monitoring trenérů funguje, klub do detailu nepopsal. Ze Sivokových výroků se ale dá poskládat postup. Sportovní úsek drží připravený seznam jmen a průběžně o nich sbírá informace. Když nastane potřeba, přichází na řadu osobní hovory. A nakonec zkouška: Deila dostal od Sparty „domácí úkol“, tedy rozbor zápasů týmu, který měl převzít.
Podle nás jde o úplně běžnou pojistku velkého klubu. Kdo sleduje desítky hráčů pro případ zranění nebo prodeje, měl by stejně uvažovat i o lavičce. Neznamená to, že by kterýkoli trenér Sparty byl automaticky v ohrožení. Znamená to, že ve chvíli krize klub nesahá po prvním volném jménu na trhu. Monitoring se ve Spartě zkrátka nespustil po odvolání Priskeho, jen tehdy přestal být teorií.
Do stejného obrazu zapadá i přestavba náboru hráčů. Martin Petráš nově řídí výběr hráčů pro profesionální týmy i akademii a pod ním se má propojovat tradiční skauting s daty. Na datovou část dostal vlastní pozici Kristián Flak. Sivok tedy nestaví jen jeden seznam trenérů, ale celý systém rozhodování.
Čtyři kandidáti, jedno potvrzené jméno
Sivok sám přiznal, že si „naběhl“. Hned po nástupu sliboval, že Sparta představí nového trenéra v řádu hodin. Nakonec to trvalo několik dní. Vysvětlení je dvojí: jednal se čtyřmi kandidáty a chtěl mít stoprocentní jistotu. U Deily navíc jednání komplikoval časový posun, protože Nor byl v té době v Kolumbii.
Kompletní seznam čtyř jmen Sivok neprozradil. Potvrzený je jen výsledek. Zbytek obrazu skládají média a je potřeba je číst opatrně:
Jméno Co je doloženo Ronny Deila vybraný trenér, víceletá smlouva Adrián Guľa podle Sport.cz ve vytipované čtveřici, iSport psal o kontaktu Martin Hyský klub jednání popřel, agent kontakt odmítl
U Guľy zůstává otevřená otázka, proč volba padla jinam. Klub to nevysvětlil. Případ Hyského byl naopak hlasitější. Spekulace roztočil pohyb kurzů u sázkových kanceláří i fakt, že po konci v Plzni byl volný. Mluvčí Sparty Pavel Jína ale na síti X napsal, že klub s Hyským nejednal a že trenér nebyl na osobní schůzce na Letné. Zprávu označil za lež. Hyského agent Daniel Smejkal pro iSport rovněž odmítl, že by se Sparta ozvala.
Proč zrovna Deila
Sivok popsal, co od nového kouče chtěl: zkušenost s trofejemi, schopnost snést tlak velkého klubu a herní filozofii, která zapadne do představ Sparty. Deilův životopis na první dva body odpovídá přesně. Podle
oznámení Sparty vyhrál norský pohár 2010, norský titul 2013, se skotským Celticem dvě ligy a Ligový pohár a s New York City FC zámořský MLS Cup 2021. Trénoval i v Bruggách, Standardu Lutych nebo Maccabi Tel Aviv.
Srovnání s Priskem je zajímavé. Dán má na Letné silnou domácí stopu: dva ligové tituly, MOL Cup a návrat do Ligy mistrů po 19 letech. Odkoučoval 170 soutěžních zápasů, z toho 36 v Evropě. Jenže druhé angažmá skončilo krizí. Deila přináší jiný druh zkušenosti, mezinárodní a trofejní z více lig.
Herně by měl odpovídat Sivokově představě přímočařejší a dynamičtější Sparty. Analýza Livesportu popisuje jeho styl jako rozehrávku bez přehnaného držení míče, s rychlým posunem dopředu, aktivními kraji, driblinkem a agresivním napadáním. Má to i rubovou stranu. Vysunutí hráči nechávají za zády prostor a celý model stojí na součinnosti, kterou Sparta na podzim ztratila.
Na lavičku si Deila přivedl norského asistenta Kennetha Dokkena. Lukáš Bláža zůstává druhým asistentem minimálně do konce podzimu a Jan Blažíček zatím pokračuje jako kouč standardních situací. Žádná revoluce v realizačním týmu, spíš opatrné napojení.
Tým, který přestal být týmem
Proč to všechno muselo přijít tak rychle, ukazují čísla. Po 15 kolech byla Sparta pátá s 24 body, bilancí sedmi výher, tří remíz a pěti proher a skóre 27:17. Slavia měla 37 bodů. Ztráta třinácti bodů po polovině podzimu je pro klub s titulovými ambicemi alarm.
K tomu pět soutěžních zápasů bez výhry a 22. listopadu domácí porážka 1:3 s Libercem. Priske po ní sám mluvil o nejhorším výkonu sezony; podle zápasové zprávy Liberce řekl, že Sparta byla horší technicky, fyzicky i takticky. Klub v
oficiálním oznámení uvedl dlouhodobou výsledkovou krizi a neuspokojivý herní projev. Trenér dostal po říjnové reprezentační pauze šanci, výsledky ani hra se ale nezlepšily.
Nejostřejší diagnózu ovšem vyslovil Sivok. Sparta podle něj nemá špatné hráče, „nemá tým“. Chybí energie a soudržnost, lídry je potřeba probudit. Konkrétní jména nezmínil a jeho slova nemíří na jednotlivce. Míří na celek, a to je podle nás horší zpráva než výtka jednomu hráči. Individuální kvalitu lze vyměnit na přestupovém trhu. Ztracenou chemii v kabině ne.
Co Deilu čeká do zimy
Na seznamování moc času nebude. Deila poprvé povede Spartu v neděli 29. listopadu v 18:00 ve Zlíně v 16. kole Chance Ligy. Podle
kalendáře zápasů pak následuje: domácí ligový zápas s Mladou Boleslaví, venkovní utkání Evropské ligy v Salcburku, ligový výjezd do Teplic.
Předchozí evropský duel s Alkmaarem ještě vedl dočasně Bláža. Sivok si stanovil jednoduchý cíl: vyhrát zbývající podzimní zápasy. Žádné veřejné ultimátum pro Deilu ale nepadlo. Po podzimu si sportovní ředitel s trenérem sedne, vyhodnotí stav a rozhodne, zda je v zimě potřeba měnit kádr.
Tlak tedy v nejbližších týdnech nese hlavně kabina. Sivok hráčům vzkázal, že hrají o svou budoucnost ve Spartě a že každý hraje „o své triko“. Dá se čekat, že právě tyhle zápasy rozhodnou, kdo bude v lednu součástí Deilova plánu a koho Petrášův nově postavený náborový úsek začne nahrazovat. Ambice klubu se přitom nemění: Sivok i Deila mluvili o titulech, pohárech a návratu k vyhrávání.
Seznam trenérů, který Sivok léta doplňoval, splnil svou úlohu za necelý týden. Teď začíná delší práce: z jedenácti jednotlivců znovu poskládat tým, kterému se na Letné bude říkat Sparta. Na hřišti ve Zlíně už žádná rešerše nepomůže.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl