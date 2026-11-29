Muži v naději, FOTO: Roman Černý, distr. TV Nova Muži v naději, FOTO: Roman Černý, distr. TV Nova Muži v naději, FOTO: Roman Černý, distr. TV Nova Muži v naději, FOTO: Roman Černý, distr. TV Nova Muži v naději, FOTO: Roman Černý, distr. TV Nova Muži v naději, FOTO: Roman Černý, distr. TV Nova
Komedie Muži v naději (2011) navázala na divácký úspěch předchozího snímku Ženy v pokušení, jen režisér Jiří Vejdělek tentokrát vyměnil ženskou trojici za mužské hrdiny. Štáb natáčel 36 dní ve dvou etapách, v zimě a na jaře, a ve filmu se proto střídají zimní a jarní scény. Během práce v Praze si ale filmaři museli poradit s jednosměrnými ulicemi, zákazy vjezdu i s temperamentem herců při natáčení intimních scén. Rozlámaná houpací křesla i pískající sbormistr
Čerstvý důchodce a bonviván Rudolf (Bolek Polívka) věří, že manželství udrží při životě nevěra, a snaží se o tom přesvědčit svého příliš slušného zetě Ondřeje (Jiří Macháček), jehož žena Alice (Petra Hřebíčková) se doma nudí. Když se Ondřej zaplete s tanečnicí Šarlotou (Vica Kerekes), rozjede se kolotoč nedorozumění, do kterého navíc nečekaně zasáhne smrt Rudolfovy manželky Marty (Simona Stašová).
Během natáčení milostných scén se Kerekes a Macháčkovi podařilo rozlámat hned dvě houpací křesla. Oba herci už se přitom dobře znali z dřívějška, protože se před kamerou potkali podruhé po komedii Nestyda z roku 2008.
Macháček se ve snímku neuplatnil jen jako herec, ale také jako muzikant. Zazněly v něm skladby jeho kapely Mig 21, která k filmu nahrála singl Chci ti říct doprovázený klipem ze záběrů z komedie. Zajímavou hudební stopu má i úvodní scéna u kulečníku, ve které hrají Šarlota, Rudolf a Ondřej. Melodii doplněnou pískáním v ní totiž píská sbormistr Stanislav Mistr.
Vejdělek jako číšník i oslovení z Pupenda
V samém závěru filmu se před kamerou objevil i sám režisér Jiří Vejdělek, který si zahrál malou roli číšníka v kavárně Café Max. Své předchozí filmové role pak nenápadně připomněl Bolek Polívka. Svou filmovou dceru Alici totiž častuje oslovením „Alíši“, tedy úplně stejně, jak oslovoval svou filmovou manželku Evu Holubovou v komedii Pupendo z roku 2003.
Drobnou shodu se svou postavou měla při natáčení také Simona Stašová. Stejně jako její filmová Marta se totiž narodila v roce 1955. Za svůj výkon si herečka odnesla cenu NASK 2011 pro nejlepší herečku.
V protisměru Nerudovou ulicí i kavárna v divadle
Při natáčení v historickém centru Prahy si štáb musel několikrát pomoci úpravou dopravních pravidel. Když Rudolf jede ke Café Max, projíždí v protisměru známou jednosměrnou Nerudovou ulicí směrem k Pražskému hradu. Pro potřeby filmování tam proto tvůrci dočasně vyměnili značku zákazu vjezdu za značku zimní výbavy.
Pozorným divákům neunikla ani dopravní chyba v dramatické scéně, ve které Martu srazí auto na pražském Alšově nábřeží pod Mánesovým mostem. Na tomto místě ve skutečnosti platí zákaz vjezdu všech motorových vozidel z obou stran, takže by tam žádné auto jet nemělo.
Zákulisní kouzla se nevyhnula ani filmovým podnikům. Když Ondřej vchází do kavárny Café Max, ve skutečnosti vstupuje do budovy pražského Divadla na Vinohradech. Exteriér Ondřejovy restaurace našli filmaři pod Karlovým mostem směrem k Hradčanům a interiéry se točily v tehdejší restauraci La Provence ve Štupartské ulici.
Finále na horské dráze i nehoda u koupaliště
Ne všechny scény ale vznikly v ulicích hlavního města. Milostnou scénu spojenou s automobilovou nehodou natočil štáb mimo Prahu, na koupališti ve Lhotě nedaleko Staré Boleslavi a Brandýsa nad Labem.
Nejnáročnější natáčení si tvůrci schovali úplně na konec. Velké finále celého snímku totiž vznikalo na horské dráze v pražské Stromovce.
Komedii Muži v naději uvádí dnes odpoledne TV Nova.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).