Pohádka o pekařce Dorotě, která pekla chleba, po němž se lidem zdály sny o domově
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Pohádka o pekařce Dorotě, která pekla chleba, po němž se lidem zdály sny o domově
Článek byl publikován 29.11.2026 16:05
Myšák Ignác byl skvělý pekař, ale měl jednu slabost: všechno muselo být větší než minule. Jednoho dne...
V domě na rohu měl výtah šest pater. Všichni to věděli. Jen jednou za měsíc se mezi čtvrtým a pátým...
Malý Kuba složil z papíru lodičku a pustil ji do proudu dešťové vody. „Dopluj až k moři,“ řekl jí. Lodička...
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Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →
- Pohádka o jelenovi Ambrožovi, kterému na parožích každý listopad vyrostla malá světýlka
- Pohádka o myšákovi Ignácovi, který se rozhodl upéct koláč velký jako měsíc
- Pohádka o starém výtahu, který jednou za měsíc zastavil v patře, které v domě neexistovalo
- Pohádka o papírové lodičce, která se vydala po dešťové strouze až k moři