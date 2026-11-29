Alfonso Cuarón je jeden z nejvýraznějších mexických, ale i světových režisérů. Především je známý autorskou licencí spojenou s populárními žánry, zejména s dlouhými kontinuálními záběry a obecně skvělou prací s kamerou. Cuarón letos slaví 65 let, což je perfektní příležitost připomenout si jeho nejlepší kousky.
Dětský snímek byl prvním signálem, že Cuarón je tvůrce, s nímž je třeba počítat. Sára žije se svým otcem v Indii, dokud tatínka nepovolají do války a Sáru do anglické internátní školy. Luxusní sídlo je vyměněno za oprýskané prostory a láskyplný otec za přísnou vychovatelku Minchinovou. Snímek vyprávěný dětskou perspektivou vyniká symbolikou barev a způsobem, jakým prolíná fantazijní barevnou realitu a skutečnost utopenou v chladných odstínech. Vznikl tak počin, který je sice námětem a perspektivou určený dětem, zároveň pracuje s důležitými společenskými tématy a atmosférou, která zasáhne i dospělého diváka.
Díla Charlese Dickense se dají interpretovat různě. Román o chlapci, jehož ovlivnilo setkání s uprchlým trestancem, a dívce, kterou poznamenal život se zhrzenou ženou, se v Cuarónově podání dočkal adaptace zasazené do devadesátých let. Režisér, opět spolupracující s kameramanem Emmanuelem Lubezkim, používá dlouhé kamerové jízdy i barevný kontrast kostýmů a prostředí, aby posouval romantickou zápletku ústředního páru. Příběh o nedosažitelné touze navíc obohacuje o erotické dusno, čemuž značně pomáhá výkon Gwyneth Paltrow. Cuarón ale s filmem sám nebyl spokojený, pokládal jej za dílo, kde se příliš zavděčoval Hollywoodu.
Smyslná road movie je jedním z Cuarónových nejosobitějších filmů. Dva kamarádi se vydávají na cestu Mexikem a přibírají k sobě starší ženu. Sexualita přitom není dráždivá, je spíš trapná, zraňující, rozpačitá a nepříliš naplňující. Zároveň spíš konflikty přináší, než uklidňuje. Snímek rovněž používá nediegetického vypravěče i prostředky kamery k tomu, aby vyprávěl i o světě kolem hlavních hrdinů. Intimitu film skloubil s dokumentárním realismem a vytváří syrový romantický příběh, kde je romantika zbavená kouzla. O to silnější a emotivnější je pak závěr.
Harry Potter byl důležitou franšízou v době, kdy o pozornost soupeřilo několik dalších sérií. Cuarónův autorský rukopis pak sérii po dvou filmech osvěžil a značně proměnil. Jedna z největších změn se týkala i profesora Brumbála, jenž byl nově ztvárněn Michaelem Gambonem, a především pojat mnohem emotivněji a expresivněji. Zároveň se vizuálně dost proměnilo prostředí filmu. Cuarón přitom využívá svou zálibu v kamerových jízdách pro stupňování napětí v klimaxu, kdy hrdinové cestují časem a orientují se v různých momentech se zmnoženými hledisky. Dlouhé záběry a pohyblivá kamera pracují tak, že divák cítí dezorientaci, i když se v prostoru perfektně orientuje.
Oblíbené dystopické sci-fi se odehrává ve světě, kde se přestaly rodit děti. Hrdina Theo (Clive Owen) je pověřen těžkým úkolem - dostat ze země ženu, která je v osmém měsíci těhotenství. V příběhu o lidskosti se styl filmu snaží působit maximálně odosobněně. Svět se zmítá mezi anarchií a totalitou a hlavní hrdina je apatický až běda. Nejlépe to zvýrazňuje právě šedý obraz a dokumentaristický styl, s nímž hroutící se svět sledujeme s chladnou neúčastí. Potomci lidí bývají navzdory bídným tržbám nezřídka považovaní za jeden z nejlepších filmů století.
Vesmírný survival thriller představuje jeden z vrcholů Cuarónovy práce s dlouhými záběry. Když astronautku (Sandra Bullock) zasáhne při důležité misi část trosek a oddělí ji tak od stability vesmírného satelitu, hrdinka bojuje o možnost vrátit se na Zemi živá. Kamera objíždějící hlavní postavu přenáší na diváka její paniku i naléhavost a mění rychlost pohybu v závislosti na tom, jak závažná je situace. Kamera protagonistku prakticky neopustí a dávkuje její emoce i podle toho, jak se k ní pomalu přibližuje a zase se od ní vzdaluje. Snímek získal sedm Oscarů, mimo jiné za nejlepší režii a samozřejmě Lubezkiho kameru.
Portrét čtvrti Roma je Cuarónovým umělecky nejambicióznějším a také nejosobnějším snímkem. Černobílý film zachycuje práci služebné v domácnosti středostavovské rodiny. Cuarón se přitom inspiroval vlastním dětstvím, ale místo dětské perspektivy jej zachytil z pohledu ženy, jejíž práci v té době nebyl schopen ocenit. Černobílý snímek bez hudebního doprovodu pracuje s dlouhými panoramatickými záběry a především s obrovskou nespravedlností vůči hlavní hrdince Cleo. Film ukazuje, že mít rád svou služebnou ještě neznamená vnímat ji rovnocenně, a tak sledujeme smutek ženy, která je součástí rodiny, ale nikoli její členkou. Cuarón za snímek obdržel hned dva individuální Oscary, kromě režie totiž tentokrát sám ovládal právě kameru.
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Zdroj: Kinobox