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Staletá moudrost odhaluje tajemství vztahů
Otázka, jak poznat tu pravou životní lásku, trápí lidi odjakživa. Zatímco západní astrologie se zaměřuje na měsíce a planety, čínský horoskop pracuje s dvanáctiletým cyklem zvířecích znamení. Každé z nich má své jedinečné vlastnosti a vazby na ostatní znamení. Právě tyto vazby mohou napovědět, s kým máte největší šanci na dlouhodobé štěstí.
Čínský nový rok začíná až koncem ledna nebo v únoru. Pokud jste se narodili v lednu nebo začátkem února, ověřte si přesné datum začátku čínského roku. Můžete totiž ještě patřit k předchozímu znamení. Kromě zvířecích znamení hraje v čínské astrologii roli také pět prvků (kov, voda, dřevo, oheň a země), které partnerství rovněž ovlivňují.
Krysa – energie, která hledá stabilitu
Roky narození: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
Lidé narození v roce Krysy jsou plní elánu a neznají slovo nuda. Jejich čilá povaha a neustálá aktivita dokážou oslovit především ty, kdo oceňují dynamiku a spontánnost. Ideálním protějškem pro Krysu může být Buvol, Drak nebo Zajíc. Právě tato znamení dokážou vyvážit její temperament a vytvořit s ní harmonický vztah.
Buvol – spolehlivost, která imponuje
Roky narození: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
Pracovitost a ochota pomáhat druhým patří k typickým rysům Buvola. Tito lidé nikdy neuhýbají před odpovědností a často si toho na sebe vezmou víc, než dokážou zvládnout. Takovou oddanost dokážou ocenit především Krysa a Kohout, kteří v Buvolovi vidí oporu a partnera na celý život.
Tygr – sebevědomí, které potřebuje rovnocenný protějšek
Roky narození: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
Tygři jsou přirození vůdci s výrazným charismatem. Jejich sebejistota a touha být středem pozornosti mohou na někoho působit příliš intenzivně. Energii Tygra však dokážou skvěle doplnit Drak, Kůň nebo Vepř a vytvořit s ním vášnivý a vyrovnaný vztah.
Zajíc – citlivá duše, která hledá pochopení
Roky narození: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
Lidé ve znamení Zajíce mají sklon podceňovat své schopnosti a často propadají melancholii. Jako hloubavé povahy potřebují partnera, který jim dodá sebedůvěru a optimismus. Takovou oporu najdou především u Krysy nebo Opice. Ve vztahu s Hadem by naopak mohli narazit na potíže.
Drak – adrenalin a hyperaktivita
Roky narození: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
Draci žijí naplno a vyhledávají vzrušení na každém kroku. Kvůli své hyperaktivní povaze potřebují partnera, který s nimi udrží tempo. Ideální pár tvoří s Kohoutem, Krysou nebo Opicí. Tato znamení mají podobnou životní energii a sdílejí Drakovu touhu po dobrodružství.
Had – srdečnost spojená s aktivním životním stylem
Roky narození: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
Hadi jsou srdeční a mají rádi sport i dobrodružství. Zahálení jim nesedí a podobný přístup k životu očekávají i od svého partnera. Nejlépe si rozumějí s Drakem nebo Kohoutem, zatímco ve vztahu se Zajícem nebo Tygrem by mohly vznikat třenice.
Kůň – vtip a organizační talent
Roky narození: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
Koně jsou oblíbení společníci s výborným smyslem pro humor. Plánování a schopnost dotahovat věci do konce u nich oceňují především Tygr, Zajíc nebo Opice. Tato znamení s Koněm sdílejí podobné hodnoty a představy o budoucnosti.
Koza – opatrnost a naivita
Roky narození: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
Lidé narození v roce Kozy bývají stydliví a opatrní, někdy až příliš naivní. Naivita jim často komplikuje život, proto potřebují partnera, který jim poskytne jistotu a ochranu. Takovou oporu jim dokážou nabídnout Vepř nebo Zajíc.
Opice – vychytralost, která může komplikovat lásku
Roky narození: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Lidé ve znamení Opice jsou přemýšliví a umějí plánovat dopředu. Vychytralost jim v životě pomáhá, ale v lásce může být překážkou. Buvol nebo Zajíc dokážou tuto vlastnost přijmout a vytvořit s Opicí fungující vztah. Ve vztahu s Vepřem nebo Tygrem by naopak mohlo docházet ke konfliktům.
Kohout – komunikace a nezávislost
Roky narození: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
Kohouti se umějí vyjádřit a rádi pomáhají druhým. Sami však pomoc přijímají jen těžko, i když ji potřebují. Životní lásku mohou najít ve znamení Hada nebo Buvola. Obě znamení respektují jejich nezávislost.
Pes – věrnost jako základ vztahu
Roky narození: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
Psi jsou symbolem věrnosti a důvěry. Do vztahu vnášejí vřelost a pocit bezpečí, což oceňují především lidé ve znamení Opice nebo Zajíce. Právě s nimi může Pes vytvořit ideální pár.
Vepř – velkorysost s podmínkou
Roky narození: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
Lidé ve znamení Vepře jsou velkorysí a ochotní pomáhat, ale rady přijímají jen od lidí, kterým opravdu důvěřují. Pokud mezi své nejbližší přijmou Tygra nebo Zajíce, mají velkou šanci na harmonický a dlouhodobý vztah plný vzájemného porozumění.
Zdroje článku: A double-blind test of astrology - Nature, britannica.com, factchecker.gr, britannica.com, britannica.com, fajntip.cz
Autor článku: Hanka Šimoníková, Dis.