Datoví experti řešili uzavírky v Olomouci. Ztráty za rok vyčíslili na 160 milionů
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Datoví experti řešili uzavírky v Olomouci. Ztráty za rok vyčíslili na 160 milionůZdroj: Ředitelství silnic a dálnic
Článek byl publikován 29.11.2026 15:52
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