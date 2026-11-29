Když se mi poprvé podařilo vytáhnout z trouby
čerstvě upečené , celá kuchyně se okamžitě proměnila v malou pekárnu, ze které se nikomu nechtělo odejít. Ten pivní rohlíky kontrast mezi lesklou, zlatavou a příjemně křupavou kůrkou na povrchu a měkkou, vláčnou střídkou uvnitř mě nadchl natolik, že se z nich u nás doma stala naprostá stálice. Ráda si při pečení pohraju s tvarem i velikostí a když už zapínám troubu, většinou rovnou těsto zadělávám z dvojité dávky, protože teplé rohlíky mizí z plechu rychlostí blesku.
Na
domácím pečení mě nejvíc baví, že přesně vím, co do těsta dávám, a výsledek vždycky předčí kupované z regálu. pečivo dodá těstu Pivo příjemný charakter a sádlo se postará o dokonalou vláčnost, díky které rohlíky neztratí svou jemnost ani další den.
Můj tip zní: Než začnete těsto zpracovávat, nachystejte si všechny suroviny pěkně na linku a nechte pivo i sádlo povolit na pokojovou teplotu, aby kynutí probíhalo hladce a bez zbytečného zdržování. Recept na voňavé pivní rohlíky pečené dozlatova
Celková doba přípravy: 143 minut Ingredience potřebné k přípravě 150 až 170 g piva 10 g čerstvého droždí nebo 3,3 g sušeného droždí 1 lžička cukru 1 a 1/4 lžičky soli 130 g polohrubé mouky 170 g hladké mouky 20 g změklého sádla Postup při přípravě křupavých pivních rohlíků
1. Připravte si větší mísu nebo pracovní nádobu kuchyňského robotu a vlijte do ní lehce vlažné
pivo tak, aby nebylo horké a nepoškodilo kvasinky.
2. Přidejte
cukr a rozdrobte čerstvé droždí nebo vsypte sušené droždí, vše zlehka promíchejte a nechte několik minut stát, dokud se na povrchu nezačne tvořit pěna jako známka toho, že kvásek pracuje.
3. Do mísy přisypte
hladkou mouku, polohrubou mouku a sůl, přidejte změklé sádlo a začněte vypracovávat těsto.
4. Hněťte důkladně ručně nebo pomocí hnětacího háku robotu, dokud se všechny suroviny nespojí a nevznikne hladké, pružné a nelepivé těsto, které se pěkně odděluje od stěn nádoby.
5. Vytvořte z těsta bochánek, vraťte ho do mísy, přikryjte čistou utěrkou nebo potravinářskou fólií a nechte na teplém místě v klidu kynout, dokud zhruba zdvojnásobí svůj objem.
6. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučněný vál, krátce ho propracujte a rozdělte na jednotlivé stejně velké díly podle toho, jak robustní rohlíky chcete upéct.
7. Každý díl rozválejte do oválu nebo trojúhelníku a pevně ho srolujte směrem od širší části ke špičce tak, aby vznikl pěkný rohlík se zahnutými konci.
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8. Připravte si plech vyložený pečicím papírem a naskládejte vytvarované rohlíky s dostatečnými rozestupy mezi nimi, protože při kynutí i pečení ještě nabydou.
Dejte předehřát troubu na 200°C
9. Zakryjte plech utěrkou a nechte rohlíky ještě chvíli dokynout.
10. Před vložením do trouby můžete povrch rohlíků zlehka potřít vodou, mlékem nebo rozšlehaným vejcem a posypat je například hrubou solí či celým kmínem podle vaší chuti.
11. Vložte plech do vyhřáté trouby a pečte při teplotě 200 stupňů Celsia dozlatova,dokud kůrka krásně nezrůžoví a při poklepání na spodek rohlíku uslyšíte dutý zvuk.
12. Po vytažení z trouby nechte rohlíky krátce zchladnout na mřížce, aby se zapařená kůrka udržela příjemně křupavá.
Foto: Cooky.cz, křupavá pochoutka pečená dozlatova Tipy redakce: Hrátky s gramáží se skvěle hodí ve chvíli, kdy chcete mít všechny rohlíky naprosto stejně velké a rovnoměrně propečené. Dvojitá dávka přijde vhod vždy, když čekáte návštěvu nebo víte, že se po čerstvém pečivu doma jen zapráší. Správná teplota tekutiny je klíčová pro aktivní kynutí, proto pivo nikdy neohřívejte na příliš vysokou teplotu. Dostatek prostoru na plechu zajistí, že se jednotlivé rohlíky během kynutí a pečení neslepí dohromady a hezky se zakulatí. Skladování v utěrce udrží upečené rohlíky déle vláčné, zatímco v uzavřeném plastovém sáčku by kůrka mohla zbytečně změknout.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková