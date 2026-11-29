Necháme se s manželkou odvézt v sobotu do města, stojíme u našeho oblíbeného stánku a těšíme se. Prodavač, stejně jako loni a předloni, zkušeně naplní dvě sklenice svařákem a zeptá se, jestli chceme švestku nebo hrušku. Zvolíme a dostaneme do jednoho vína sušenou švestku a do druhého hruškovou křížalu. Stojíme stranou za stánkem, koukáme na sebe a culíme se jak děcka, v ruce svařák. Je to horké, voňavé a na dně čeká ta ovocná odměna. Začala sváteční vánoční nálada. Pro jistotu zopakujeme objednávku ještě jednou, že to s tou náladou opravdu funguje.
V neděli ráno se chystám do obchodu, koupit pár rohlíků a jogurt. Vylezu ze sprchy a soukám se do teplého oblečení, na teploměru je -5. Manželka pronese řečnickou otázku: „Co kdybych udělala k obědu vepřové jako Bourguignon? Máš tu nějaké červené víno?“
V hlavě se mi sepne reflex jak Pavlovovým psům (víkend, včera svařák, dnes vepřové alá Bourguignon, s jemnou bramborou kaší, trochu červeného vína co zbyde od vaření, to krásně zapadá do adventní nálady). Téměř bez rozmýšlení odpovídám: „Bezva, udělej. Budu rád, já tu klasickou verzi z hovězího moc nemusím.“
V sámošce napočítám do pytliku čtyři rohliky a pak stojím před regálem s vínem. Mám doma italské Primitivo, ale do Bourguignonu patří burgundské. Jenže…, jenže s burgundským jsem se nikdy nedokázal skamarádit. Nějak na něj nemám buňky. Tak ta červená vína čtu zleva doprava a zprava doleva, až se mi v hlavě rozsvítí nápis - Jan Zelenka, Merlot. Sáhnu po sedmičce Merlotu z Languedocu a říkám si, že na vaření víno ze sámošky stačí.
Doma poskládám nákup. Víno otevřu a nechám stát na stole, by vydýchalo ostrost. Manželka přilévá postupně skoro polovinu lahve do vaření. Naleju si sklenku, přivoním, trochu se napiju a hodnotím. Merlot není tak výrazný jako červená španělská vína, která si obvykle vybírám. Je lehký, má ovocný charakter a jemné třísloviny. Moc pěkné víno (díky Jane). Sednu si ke stolu tak, abych viděl do kuchyně. Pomalu upíjím a sleduju, jak se mojí ženě mění pod rukama obyčejné suroviny v něco rafinovaně lákavého. Je to jak kouzlení. Vůně z vaření se mísí s chutí vína. Žena se otočí a poznamená: „Koukáš na mě a sedíš tam jak v kině.“
Ani nehledám odpověď, jen s úsměvem přikývnu.
V poledne sedíme naproti sobě, před sebou talíře s tou nádherou. Je to tak dobré, že si na vidličku nabírám jen miniaturní sousta abych si užil koncert chutí. Sklenička Merlotu do toho harmonicky zapadá.
Utřu nádobí po obědě, uvařím si kafe a naleju poslední zbytek vína. Zapálím si doutník a píšu tenhle text.
Napadá mě na závěr… MDŽ, to není zas taková sláva. Příležitost koupit kytku a napít se (více či méně). Ale oslava žen, to je advent a Vánoce. To je klidná a příjemná nálada, kterou umí ženy vytvořit. Je to kouzlo. Tak díky všem ženám a nejvíc té mojí.
Hezký Advent.