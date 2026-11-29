Utqiagvik leží na severním pobřeží Aljašky u Severního ledového oceánu, přibližně 515 kilometrů za polárním kruhem. Žije zde zhruba pět tisíc obyvatel. Město se dříve jmenovalo Barrow, současný název převzalo v roce 2016. Je nejsevernějším městem Spojených států a jeho poloha přináší během roku mimořádné rozdíly v délce dne a noci.
Poslední východ slunce letošního roku tu nastal 18. listopadu krátce po poledni místního času. Slunce tehdy zůstalo nad obzorem jen přibližně hodinu a ve 13:42 definitivně zapadlo. Podle astronomických výpočtů se znovu objeví až v sobotu 23. ledna 2027 kolem 13. hodiny.
Úplná tma přesto nenastane
Obyvatelé Utqiagviku přesto nestráví 65 dní v nepřetržité tmě. Slunce sice zůstává pod obzorem, ale během části dne se na obloze objevuje slabé světlo. Jde o takzvaný občanský soumrak, při kterém se jižní obzor zabarví do modra a někdy také do růžových či oranžových odstínů.
Nejvýraznější bývá toto světlo kolem poledne. Během zimního slunovratu 21. prosince, kdy je den na severní polokouli nejkratší, by měl soumrak v Utqiagviku trvat přibližně tři hodiny. Po zbytek dne převládá tma, kterou mohou prosvětlovat Měsíc, hvězdy nebo polární záře.
Lidé tu samozřejmě nepřestávají žít běžným životem. Chodí do práce, děti navštěvují školy a obchody zůstávají otevřené. Na dlouhou polární noc jsou místní zvyklí, protože se pravidelně opakuje každý rok. Přesto jde o náročné období, kdy je potřeba přizpůsobit denní režim nedostatku přirozeného světla.
"Je o něco těžší vylézt ráno z postele. Není snadné být aktivní, protože vaše tělo by nejraději hibernovalo," svěřila se listu Newsweek místní obyvatelka Carmen Daggett. Podle místní učitelky Robbin Perkins-Askew jde o období, kdy spousta dětí ve škole často chybí.
Zasněžené ztichlé městečko si můžete prohlédnout ve videu:
Proč slunce mizí na tak dlouho
Příčinou je sklon zemské osy, který činí asi 23,5 stupně. Země se při oběhu kolem Slunce neotáčí kolmo ke své oběžné dráze. Během severní zimy je proto severní polokoule od Slunce odkloněná a oblasti za polárním kruhem se mohou dostat do polární noci.
Čím blíže se místo nachází k severnímu pólu, tím déle toto období trvá. V Utqiagviku jde přibližně o dva měsíce, zatímco přímo na severním pólu Slunce nevychází zhruba půl roku.
Až se 23. ledna znovu objeví nad obzorem, nebude to ještě znamenat návrat dlouhých světlých dnů. První den bude nad horizontem jen něco málo přes hodinu. Světla však bude postupně přibývat.
V létě nastává pravý opak
Utqiagvik zažívá také opačný extrém. V létě tu slunce po mnoho týdnů vůbec nezapadá a zůstává nad obzorem i o půlnoci. Tomuto jevu se říká půlnoční Slunce a v severní Aljašce nastává přibližně od poloviny května do začátku srpna.
Obyvatelé tak během roku zažívají dva zcela odlišné světy. V létě mají nepřetržité denní světlo, v zimě zase dlouhé týdny bez jediného rána. Pro lidi žijící daleko od polárních oblastí je to těžko představitelné, pro místní však jde o přirozený rytmus života na severním okraji amerického kontinentu.
Zdroje článku: pravda.sk, newsweek.com, firstpost.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá