Koncem února 2026 přistál u Holanských rybníků velký šedý pták s barevnými kroužky na nohou. Kombinace bílá-červená-bílá na levé noze prozradila Čecha, kód na pravé konkrétního jedince. Ornitologové z projektu Jeřábí život ho dobře znají. Označili ho jako nevzletné mládě v roce 2002 u nedalekého Novozámeckého rybníka a letos mu bude 24 let. Je to nejstarší jeřáb s českými kroužky, o kterém víme, a po zimě strávené v severním Sasku se znovu usadil jen kousek od místa, kde se vylíhl. Jeho příběh se odehrává v tomtéž kraji, kde před 37 lety vědci poprvé doložili, že se tento majestátní pták vrací do české přírody.
Proč jeřáb popelavý z české krajiny vymizel
Jeřábi potřebují klid a vodu. Hnízdí na zemi, často přímo v mělké vodě rákosin, olšin a podmáčených luk, kde je hladina chrání před liškami i divokými prasaty. Jakmile mokřad vyschne, hnízdo se pro predátory stává snadnou kořistí.
Právě o takové biotopy střední Evropa po staletí přicházela. Odvodňování, meliorace a přeměna bažin na pole připravily jeřáby v jižní, západní a části střední Evropy o domov. Evropský přehled
Wildlife Comeback in Europe označuje ztrátu mokřadů za hlavní příčinu historického ústupu, druhou ranou byl lov.
V Česku se hnízdění ze starší minulosti potvrdit nepodařilo. Až do druhé poloviny 80. let 20. století vedli ornitologové jeřába jako nepříliš hojného průtažníka, který zemí jen přelétal mezi severskými hnízdišti a jihozápadními zimovišti. Hejna se objevovala na jaře a na podzim. Pak zmizela.
Hnízdo z Českolipska v roce 1989 otevřelo novou kapitolu
Obrat se ohlásil o pár desetiletí dřív daleko na severu. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny se v 60. letech v zemích na okraji areálu dlouhodobý pokles zastavil a jeřáb se začal pomalu šířit zpět do střední Evropy. Pomohla mu právní ochrana a péče o tahové zastávky i zimoviště, k tomu přibyla obnova části mokřadů.
Do Čech tahle vlna dorazila v roce 1989. Ornitolog Petr Kurka o dva roky později v odborném časopise Sylvia popsal první prokázané hnízdění jeřába popelavého v tehdejším Československu, a to na Českolipsku. Toto hnízdo samo o sobě populaci nezaložilo. Jeřábi tehdy postupně obsazovali celý okraj svého areálu. Nález z roku 1989 ale posloužil jako první pevný důkaz, že se druh do české krajiny vrací natrvalo, a odstartoval řetěz, který lze sledovat v číslech.
Časovou řadu shrnuje
Červený seznam ptáků České republiky:
Období Odhad hnízdících párů 1985-1989 1-5 1990-1994 5-10 2001-2003 14-29 2005-2007 31-46 2008-2010 45-51 současnost (AOPK) 80-100
Za dvacet let se počet zdesetinásobil. Českolipsko zůstalo baštou: autoři z projektu Jeřábí život v časopise Živa uvádějí, že v kraji Karla Hynka Máchy dnes hnízdí asi 25 párů. Podle nás se v roce 1989 potkalo několik linií najednou. Evropská populace sílila, část mokřadů zůstala zachována a k tomu se přidala vlastnost, kterou jeřábi mají mimořádně vyvinutou: vracejí se tam, odkud pocházejí.
Kroužky bílá-červená-bílá prozrazují věrnost rodnému kraji
Evropské značení jeřábů funguje jako průkaz totožnosti čitelný dalekohledem. Každý pták nese na obou nohou po třech barevných kroužcích. Levá noha označuje stát, pravá konkrétního jedince. Česká kombinace zní bílá-červená-bílá. Kdo kroužkovaného jeřába zahlédne a zadá kód do mezinárodního systému iCORA, dozví se, odkud pták pochází a kde už byl spatřen.
Z takových odečtů vzniká mapa pohybu, kterou by jinak nikdo nesestavil. Letošní studie v Journal of Ornithology zpracovala 187 779 zpětných pozorování od 5 120 barevně značených jeřábů a vysokou věrnost hnízdním oblastem používá jako spolehlivý nástroj k určení původu ptáků.
Jeřáb od Novozámeckého rybníka tuto věrnost ztělesňuje. Za čtvrt století procestoval Evropu, létal na zimoviště do Španělska a Francie, poslední zimu zkrátil tah a zůstal v Sasku. Hnízdit se přesto vrací jen o kus západněji od místa svého narození. Předloni, tedy v roce 2024, s partnerkou vyvedl dvě mláďata a jedno z nich ochránci vybavili vysílačkou. Markéta Ticháčková z projektu Jeřábí život pro Novinky uvedla, že se jeřábi ve volné přírodě podle dostupných údajů dožívají až kolem 40 let.
Dlouhověkost má pro populaci velký význam. Samice obvykle snáší dvě vejce a vzletnosti se často dožije jen jedno mládě, takže každý zkušený rodič, který přiletí na známé místo rok co rok, zvyšuje šanci, že druh vydrží. Mláďata se navíc trasu na zimoviště učí od rodičů, protože rodina odlétá společně. Tah přitom vede jinudy, než by člověk čekal: čeští jeřábi po vyhnízdění často zamíří nejprve na sever do Německa a teprve odtud na jihozápad. Někteří se vracejí a přezimují přímo v Česku.
Jeřábi míří na jih Čech a na Šumavu
Ze severních Čech se hnízdiště postupně rozlévají dál. Podle
AOPK dnes většina párů hnízdí v severních, východních, severozápadních, západních a jižních Čechách, vzácně se jeřáb objevuje také v Poodří, na Nymbursku, v Jeseníkách či na jižní Moravě. Regionální ornitologové doplňují Rožďalovické rybníky, Jičínsko a Vysočinu.
Na Pardubicku se expanze dá datovat přesně. Ornitolog Jiří Mach ve sborníku Panurus připomíná hnízdění u Bohdanečského rybníka v roce 2005 a v přírodní rezervaci Baroch u Hrobic o rok později. Ticháčková popisuje posun „ze severních Čech jižněji“ a projekt Jeřábí život má zprávy o hnízdění i ze Šumavy. Pro ptáka, který se do Čech vrátil teprve před třemi a půl desetiletími, jde o pozoruhodné tempo.
Ve srovnání se sousedy zůstává česká populace skromná. Česko leží na jižním okraji areálu, zatímco těžiště evropského výskytu se nachází severněji:
Německo: podle Kranichschutz Deutschland přibližně 12 000 hnízdících párů Polsko: podle odborné studie v časopise Birds 23 000 až 30 000 párů v letech 2013 až 2018, poté se počty ustálily Česko: podle AOPK 80 až 100 párů
Rozdíl o dva řády ukazuje, odkud nová krev přichází. Zároveň vysvětluje, proč AOPK českou populaci stále řadí mezi velmi malé a zranitelné. Ohrožují ji zábory mokřadů, nevhodné hospodaření a manipulace s vodní hladinou v nesprávnou dobu. Stačí na jaře upustit rybník a hnízdo zůstane na suchu, kde ho najde liška.
Kde jeřáby pozorovat a jak je nevyrušit
Středoevropští jeřábi se vracejí od poloviny února, hnízdit začínají v březnu až začátkem dubna. Právě v těchto týdnech, kdy páry obsazují teritoria a ozývají se troubivým voláním, jsou nejnápadnější. Pak se na několik měsíců stáhnou do skrytu. Druhá příležitost přichází během podzimního tahu, hlavně v říjnu a listopadu, kdy se hejna shromažďují a krmí se i na polích.
Poznat je snadno. Velký pták postavou připomíná čápa, peří má šedohnědé, hlavu a krk černé s bílým pruhem za okem a na temeni se mu rýsuje červená skvrna. V letu natahuje krk dopředu, čímž se spolehlivě odliší od volavek.
Při hnízdění jsou jeřábi velmi citliví a snůšku mohou snadno opustit. Východočeská pobočka České společnosti ornitologické proto výslovně nedoporučuje hledat hnízda ani opakovaně navštěvovat lokality, kde páry vodí mláďata. Pozorovatel by měl:
sledovat ptáky z velké vzdálenosti dalekohledem vynechat drony i fotokryty u hnízdišť nezveřejňovat přesné místo hnízda
Užitečnou stopu po pozorování zanechá ten, kdo ho zapíše do faunistické databáze
Avif, hlavního českého portálu pro sdílení ptačích záznamů. Kroužkovaný jeřáb patří do iCORA. Každé takové hlášení prodlužuje příběh, jaký teď píše čtyřiadvacetiletý veterán od Holanských rybníků.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková