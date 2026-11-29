Večer 19. února 1994 musela nemocnice v kalifornském Riverside narychlo vyklidit celou pohotovost a ošetřovat pacienty na parkovišti. Krátce po odběru krve jednatřicetileté Glorii Ramirez, které noviny vzápětí začaly říkat Toxická dáma, totiž zdravotníci kolem jejího lůžka začali jeden po druhém omdlévat. Pacientka téhož večera zemřela na selhání ledvin, ale dodnes se nikdo neshodne, co se na oddělení tu noc doopravdy stalo.
Olejový lesk, pach česneku, pak čpavek
Všechno začalo tísňovým voláním z bytu v Riverside, kde přítel Glorie Ramirez nahlásil, že jí je celý den nevolno a zvrací. Záchranáři ženu v pokročilém stadiu rakoviny děložního čípku přivezli na pohotovost kolem čtvrt na devět večer. Byla zmatená, srdce jí bilo příliš rychle a dech se jí lámal. Respirační terapeutce Maureen Welch připadalo zvláštní, že takové příznaky má tak mladá pacientka, i když trpí vážnou nemocí.
Lékaři jí podali léky na zklidnění i úpravu srdečního rytmu a nasadili kyslík. Stav se ale dál horšil, žena upadla do šoku a personál sáhl po defibrilátoru. Právě tehdy si několik lidí u lůžka všimlo prvních podivných věcí. Kůži pacientky pokrýval nezvyklý olejový lesk a z jejích úst se šířil nasládlý, česnekový pach.
Skutečný zlom nastal ve chvíli, kdy sestra Susan Kane odebrala z její paže zkumavku krve. Okamžitě z ní ucítila ostrý zápach čpavku. Podala vzorek mladé lékařce Julii Gorchynski, která v tekutině zahlédla plovoucí krystalky, jaké v lidské krvi nikdy neviděla. V tu samou chvíli začala sestru Kane pálit tvář. Kolegové ji vyvedli ven z místnosti a ona se zhroutila k zemi.
Vzápětí se udělalo špatně i Julii Gorchynski. Zatočila se jí hlava, vyšla z vyšetřovny a posadila se k sesterskému pultu. Než ale stačila odpovědět na otázku, zda je v pořádku, ztratila vědomí také. Jako třetí padla na podlahu terapeutka Welch. Když se po chvíli probrala, nedokázala ovládat ruce ani nohy.
Evakuace pohotovosti na parkoviště
Během několika minut začali hlásit potíže další lidé na oddělení. Přidaly se křeče, svalové záškuby, zvracení i prudká dušnost. Kolem půl deváté večer proto nemocnice vyhlásila poplach a vyklidila celou pohotovost. Ostatní pacienty přesunuli ven na parkoviště, kde je ošetřovali pod širým nebem, a u umírající Ramirez zůstala jen hrstka zdravotníků. Ve dvacet hodin padesát minut, po pětačtyřiceti minutách oživování, lékaři konstatovali smrt.
Ze sedmatřiceti pracovníků, kteří ten večer sloužili na pohotovosti, zaznamenalo zdravotní potíže podle různých zpráv třiadvacet až sedmadvacet lidí a nejméně pět muselo zůstat v nemocnici. Ještě téže noci prohledali vyklizené oddělení specialisté v protichemických oblecích. Vzduch v místnosti ale neobsahoval žádné jedovaté látky. Ačkoli příznaky postižených připomínaly otravu pesticidy nebo bojovými plyny, pozdější rozbory nic takového v budově ani v těle pacientky neobjevily.
Tři soupeřící vysvětlení jedné noci
Kolem případu se postupně zrodila tři soupeřící vysvětlení. Podle prvního na pohotovosti propukla masová hysterie. Dvě odbornice z kalifornského ministerstva zdravotnictví vyslechly čtyřiatřicet lidí z osudné směny a zjistily, že potíže hlásily častěji ženy než muži a všichni zasažení měli běžné krevní testy. Proti čistě psychické reakci však silně mluví osud Julie Gorchynski. Mladá lékařka strávila dva týdny na jednotce intenzivní péče s vážnými poruchami dýchání, rozvinula se u ní žloutenka a v obou kolenou jí začala odumírat kostní tkáň.
S docela jiným pohledem vystoupila rodina zemřelé, která musela na vydání těla a nezávislou pitvu čekat dva měsíce. Ramirez pohřbili až 20. dubna 1994 a oficiální zpráva koronera uzavřela úmrtí jako selhání ledvin a poruchu srdečního rytmu v důsledku rakoviny. Příbuzní ale odmítli, aby z Glorie někdo dělal zdroj jedovatých výparů. Trvali na tom, že nemocnice jen šikovně zakrývá vlastní pochybení nebo únik z provozu a snaží se vinu hodit na mrtvou pacientku.
Třetí a nejslavnější vysvětlení zveřejnili v roce 1997 odborníci z Národní laboratoře Lawrence Livermora. Podle jejich hypotézy si Ramirez mohla doma mazat kůži volně prodejnou mastí proti bolesti s látkou DMSO, což by vysvětlilo olejový lesk i česnekový pach. Kyslík od záchranářů a elektrické výboje z defibrilátoru z ní pak v těle s nefunkčními ledvinami mohly vytvořit vysoce jedovatý plyn, který vyvolal náhlý kolaps personálu. Úřad koronera tuto verzi přijal, jenže samotný plyn se při žádném testu nikdy nenašel a řada chemiků teorii odmítá s tím, že taková přeměna v lidském těle nemohla proběhnout.
Příběh Toxické dámy bez rozuzlení
Žádné z vysvětlení tak nedokázalo umlčet pochyby kolem toho, co se v únoru 1994 za dveřmi pohotovosti v Riverside odehrálo. Přezdívka Toxická dáma se z novinových titulků brzy přenesla i do populární kultury a volně inspirovala díly seriálů Chirurgové a Případy detektiva Murdocha i povídku v japonské filmové antologii Memories. V říjnu 2026 se k dosud nerozlousknutému případu vrátil také americký podcast Radiolab.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, en.wikipedia, iflscience, sciencetimes, zoom.iprima).