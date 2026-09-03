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Při přechodu na nový Android stačí pamatovat na jednu věc. Ušetříte hodiny otravné konfigurace a nic neztratíte

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Stačí jedno klepnutí na starém telefonu, a nový Android si prakticky nastaví sám. Většina lidí to ale udělá pozdě, nebo vůbec.
Android telefon Xiaomi Redmi, modrý a černý

Android telefon Xiaomi Redmi, modrý a černý

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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