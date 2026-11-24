Vztahy v garáži Scuderie jsou na bodu mrazu. Během Velké ceny Las Vegas došlo už podruhé za poslední tři závody k přímému střetu mezi oběma piloty Ferrari. Zatímco se Lewis Hamilton chystal k útoku na Oscara Piastriho z McLarenu, zezadu se na něj v sedmé zatáčce natlačil Charles Leclerc. Pravým předním kolem škrtl o Hamiltonův vůz, poslal sedminásobného mistra světa do hodin a odsoudil ho k propadu na desáté místo.
Komisaři FIA označili za viníka nehody jednoznačně Leclerca a udělili mu desetisekundovou penalizaci. Stejný pohled na věc měl i šéf týmu Frédéric Vasseur, který si po závodě nebral servítky. „Řekli jsme Charlesovi, aby nepředjížděl, protože v té fázi bylo důležité dotáhnout se na vozy před námi, ne se zaplést do vzájemného souboje,“ uvedl Vasseur pro stanici Sky Italy. „Charles udělal chybu, která tým stála opravdu draho. Jeho chování bylo nepřijatelné,“ dodal rozladěně s tím, že celou situaci bude s jezdci řešit za zavřenými dveřmi, jakmile opadnou emoce.
Do celé debaty o možných trestech se nyní vložil bývalý šéf Haasu Günther Steiner, který v podcastu Red Flags přišel s poměrně radikálním řešením. Na podnět, zda by Ferrari nemělo Leclerca odstavit a místo něj povolat mladíka Olivera Bearmana, Steiner pohotově zareagoval: „Dejme Charlese do Haasu. To je řešení. Napadlo to už někoho? To by bylo řešení.“
Americký tým úzce spolupracuje s Ferrari jako odběratel pohonných jednotek a v současnosti za něj závodí právě odchovanci akademie z Maranella, Oliver Bearman a Rafael Camara. Steiner připomněl, že sám Leclerc v Haasu před lety začínal v prvních trénincích. „Abych byl upřímný, mám Charlese docela rád, je to moc fajn člověk. Ale možná by už jen samotná pohrůžka takovým přesunem stačila k tomu, aby se uklidnil. Nemusíte se ho zbavovat, jen mu dáte jinou sedačku,“ vysvětlil Steiner svou úvahu. Na poznámku, že s takovým krokem by byli všichni spokojení, pak s typickým nadhledem dodal: „Až na Charlese. Ale ten si zaslouží nebýt spokojený, protože tenhle zmatek způsobil.“
Ačkoliv je přesun hvězdy formátu Leclerca do zákaznického týmu v rovině divokých spekulací a reálnější se zdá spíše interní finanční postih, v Maranellu bude před dalším závodem pořádně dusno.