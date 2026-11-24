Ještě 16. října 2026 vedl Google druhou čtvrtletní platformovou aktualizaci Androidu 17 (QPR2) jako Beta 7.1. Podle dosavadního harmonogramu se stabilní verze očekávala nejdříve v prosinci. Jenže Pixel Update Bulletin, zveřejněný k 10. listopadu 2026, přinesl stabilní QPR2 rovnou s listopadovým Pixel Dropem, tedy přibližně o měsíc dříve, než se očekávalo. Google důvod tohoto urychlení veřejně nevysvětlil. Pro majitele Pixelů to ale znamená jediné: opravy a bezpečnostní záplaty z vývojové větve QPR2 se do jejich telefonů dostaly rychleji. A tentokrát jich rozhodně není málo.
Co přesně QPR2 je a proč nejde o běžnou měsíční záplatu
QPR je zkratka pro Quarterly Platform Release, tedy čtvrtletní aktualizaci platformy, kterou Google vydává po hlavním každoročním vydání Androidu. V rámci cyklu Androidu 17 jsou naplánovány tři takové aktualizace (QPR1, QPR2 a QPR3). Každá z nich přináší hlubší změny systému než běžná bezpečnostní záplata.
QPR2 konkrétně představuje menší aktualizaci SDK, která nemá přinést plánované změny chování aplikací. Obsahuje však dva důležité zásahy do platformy: ochranu před podvodným přesměrováním hovorů prostřednictvím USSD kódů a efektivnější doručování systémových broadcastů. Nejde tedy pouze o opravu bezpečnostních chyb, ale o posun celé stabilní větve systému.
33 oprav proti třem: čísla mluví jasně
Říjnový seznam změn pro Pixely obsahoval tři veřejně uvedené položky. Listopadový jich přináší 33, rozdělených do třinácti kategorií. Mezi nejzajímavější opravy patří:
- Klávesnice – v některých případech mizela z vyhledávacích polí. Po aktualizaci by měla zůstat správně zobrazena.
- Audio – oprava samovolného zvyšování hlasitosti při hlasových příkazech a nechtěných zvukových odezev v nastavení zvuku a vibrací.
- Nabíjení – odstranění chybného indikátoru, který zobrazoval nabíjení, i když telefon nebyl připojený ke kabelu.
- Kamera – oprava občasného neuložení fotografií na některých telefonech řady Pixel 11.
- Bluetooth – vylepšení celkové stability připojení.
- Displej – odstranění trhání při posouvání obsahu a zasekávání náhledů v přehledu naposledy otevřených aplikací.
- Konektivita – oprava problému s oznámením Wi-Fi Calling, které po restartu telefonu mizelo.
- Rozhraní – oprava nečitelných oznámení po změně motivu, problémů s rychlými přepínači při aktivním Circle to Search, pomalého odemykání otiskem prstu a příliš dlouhého restartování telefonu.
K tomu přibývá rozsáhlý bezpečnostní balík. Android Security Bulletin z 2. listopadu 2026 řeší 135 položek v rámci bezpečnostní úrovně 2026-11-01 a dalších 97 položek na úrovni 2026-11-05. Pixel bulletin podle součtu údajů v oficiálních tabulkách přidává dalších 166 bezpečnostních oprav specifických pro zařízení Pixel. Pro srovnání: říjnový balík obsahoval 28 položek pro Android a šest oprav specifických pro Pixely.
Která zařízení aktualizaci dostanou
Seznam podporovaných zařízení je poměrně dlouhý a začíná modelem Pixel 6a. Zahrnuje také nejnovější řadu Pixel 11:
Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel 10a, Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL a Pixel 11 Pro Fold.
Důležité upozornění: Pixel 6 a Pixel 6 Pro v seznamu chybí. Majitelé těchto dvou modelů se tedy aktualizace QPR2 nedočkají. Google uvádí odlišnou verzi firmwaru pouze pro kanadské varianty řady Pixel 11. České telefony spadají do globální distribuční větve, takže žádná speciální česká verze aktualizace neexistuje.
Instalovat hned, nebo počkat?
Z bezpečnostního hlediska je aktualizace rozhodně důležitá. Bezpečnostní úroveň 2026-11-05 zahrnuje kompletní listopadový balík záplat pro Android i zařízení Pixel. Po každé větší aktualizaci se ale mohou objevit nové problémy a listopadové vydání není výjimkou. Někteří uživatelé hlásí potíže s always-on displejem, zamykací obrazovkou, oznámeními, fotoaparátem nebo připojením k podnikovým Wi-Fi sítím.
Například problém telefonu Pixel 9a s připojením k sítím využívajícím zabezpečení WPA3 SAE není v seznamu změn výslovně uveden. Podle hlášení v nástroji Issue Tracker navíc některé problémy s podnikovými Wi-Fi sítěmi přetrvávají i ve stabilní verzi.
V praxi tedy záleží na způsobu používání telefonu. Pokud Pixel slouží jako pracovní zařízení a jste závislí na firemní Wi-Fi, může být rozumné několik dní počkat a sledovat první zkušenosti ostatních uživatelů. U běžného používání naopak bezpečnostní přínos aktualizace zpravidla převažuje nad rizikem drobných problémů.
Aktualizaci najdete v nabídce Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru. Po instalaci můžete její úspěšné dokončení ověřit v části Nastavení → O telefonu → Verze Androidu. U položky „Bezpečnostní aktualizace Androidu“ by mělo být uvedeno datum 2026-11-05.
Kdo nechce čekat na automatické doručení aktualizace OTA, může využít také Full OTA Images. Tento postup je ale určen spíše zkušenějším uživatelům. Před jeho použitím je vhodné zálohovat důležitá data.
Co přijde dál
Vydání QPR2 v listopadu neznamená, že Google přeskočil některou z plánovaných aktualizací. V rámci cyklu Androidu 17 stále zbývá QPR3. Dřívější vydání stabilní verze QPR2 tak může Googlu poskytnout více času na přípravu další aktualizace.
Nové uživatelské funkce mezitím přicházejí samostatně prostřednictvím listopadového Pixel Dropu. Ten se zaměřuje především na viditelné novinky a funkce pro uživatele, zatímco QPR2 přináší změny a opravy samotné platformy.
Třiatřicet oprav, stovky bezpečnostních záplat a stabilní QPR2 vydaný přibližně o měsíc dříve, než se očekávalo. Ať už za urychlením stojí cokoli, listopadová aktualizace představuje pro majitele Pixelů jeden z nejrozsáhlejších servisních balíků posledních měsíců.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman