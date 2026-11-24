Google tentokrát nešetřil. V jedné aktualizaci spojil hned několik novinek kolem Gemini. Na telefonech Pixel 10 a 11 dokáže umělá inteligence zavolat například do restaurace, vyřídit rezervaci a vy přitom na displeji sledujete přepis hovoru. Na domovskou obrazovku si zase můžete přidat widget vytvořený podle vlastního zadání. Stačí napsat například „Ukaž mi další fotbalový zápas“ a Gemini ho vygeneruje. Google navíc přidává vylepšený Call Screen pro Pixel 11, souhrny oznámení, nové styly ikon a vyhledávání Pixel Search pro modely od Pixelu 6a výše. Zní to jako revoluce, jenže háček je v detailech. Nejzajímavější funkce jsou určené především pro nejnovější modely, vyžadují angličtinu a fungují pouze na vybraných trzích. Český uživatel si na většinu z nich zatím nesáhne.
Gemini zavolá za vás, ale jen v Americe
Největší pozornost budí takzvané agentní volání. V aplikaci Gemini zadáte úkol, například „Zarezervuj stůl pro dva na pátek v 19:00 v restauraci XY“, a před zahájením hovoru schválíte, jaké údaje smí Gemini sdělit. Může jít například o vaše jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Údaje o platební kartě, hesla ani zdravotní informace Gemini sdílet nebude.
Po potvrzení tlačítkem „Call for me“ Gemini vytočí číslo prostřednictvím vaší mobilní sítě. Na začátku hovoru oznámí, že volá AI asistent Googlu vaším jménem a že hovor je nahráván. Vy mezitím sledujete živý přepis a kdykoli můžete hovor převzít.
Zvukový záznam zůstává uložený lokálně v aplikaci Phone by Google. Přepis se ukládá na serverech Googlu, kde slouží k vytváření souhrnů a uchovávání historie. Google však podle svých informací nepoužívá ani záznam, ani přepis k trénování AI modelů.
Teď přichází studená sprcha. Agentní volání vyžaduje Pixel 10 nebo 11, americkou SIM kartu, nastavenou angličtinu, předplatné Google AI a betaverzi aplikace Phone by Google. Volat lze pouze na americká telefonní čísla. Pro uživatele s českou SIM kartou a českým telefonním číslem je tedy funkce zatím nedostupná. Google navíc neuvádí, kdy by se mohla rozšířit do dalších zemí.
Widgety na jedno zadání, pro Pixel 10 a novější
Druhá novinka funguje překvapivě jednoduše. Dlouze podržíte prst na prázdném místě domovské obrazovky, zvolíte Widgets → Create a do pole „Describe your widget“ napíšete, co chcete zobrazit. Může jít například o „Odpočet do dovolené 15. července“ nebo „Skóre posledního zápasu Barcelony“. Gemini vygeneruje náhled widgetu, vy ho schválíte a následně se objeví na ploše.
Pokud widget potřebuje přístup k osobním údajům, například ke kalendáři nebo e-mailům, je nutné propojit Google Workspace nebo Connected Apps. Podle oficiální dokumentace je funkce dostupná na telefonech Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL, 10 Pro Fold a na celé řadě Pixel 11. Model Pixel 10a mezi podporovanými zařízeními chybí.
Omezení se týkají také jazyka a dostupnosti. Funkce zatím podporuje pouze angličtinu a je dostupná v Austrálii, Kanadě, Indii, USA a Velké Británii. Česko v seznamu podporovaných zemí není.
Co dostanou starší Pixely a co zůstane za dveřmi
Ne všechny novinky listopadového Pixel Dropu jsou výsadou nejnovějšího hardwaru. Přehled dostupnosti podle modelů:
- Pixel 6a a novější: nové styly ikon a Pixel Search, který umožňuje rychle vyhledávat napříč obsahem telefonu.
- Pixel 9 a novější (s výjimkou modelů 9a a 10a): souhrny oznámení (Notification Summaries) a jejich organizace (Notification Organizer). Podporované jazyky zahrnují pouze angličtinu, němčinu, francouzštinu, hindštinu, italštinu, japonštinu, španělštinu a tradiční čínštinu. Čeština mezi nimi chybí.
- Pixel 10 a 11: generativní widgety, Gemini Intelligence s funkcí Rambler pro úpravu diktovaného textu, automatizace úkolů v aplikacích (screen automation) a proaktivní návrhy.
- Pouze Pixel 11 v USA: nový konverzační Call Screen, který místo předem připravených odpovědí dokáže s volajícím vést přirozenější dialog a nabídnout vám další možnosti, jak na hovor reagovat.
Majitelé starších Pixelů tak z rozsáhlého balíku novinek získají především drobnější vylepšení. Hlavní AI funkce zůstávají vyhrazené pro modely řady Pixel 10 a 11.
Jak si stojí Google vedle Applu
Srovnání s Apple Intelligence se přímo nabízí. Apple už dnes nabízí prověřování příchozích hovorů od neznámých čísel a souhrny oznámení. K tomu přidává také aplikaci Zkratky (Shortcuts), která umožňuje vytvářet automatizace pomocí přirozeného jazyka.
V čem ale Google zachází dál, je odchozí agentní volání. AI v tomto případě sama vytočí telefonní číslo a vyřídí požadavek jménem uživatele. Apple podle své aktuální dokumentace obdobnou funkci nenabízí.
Na druhou stranu ani Google zatím nemá automatizaci úkolů v aplikacích dostupnou všude. Funkce Gemini screen automation funguje pouze v Indii, Japonsku, Jižní Koreji, Velké Británii a USA. Podporuje přitom angličtinu, japonštinu a korejštinu. Apple má s lokalizací Apple Intelligence vlastní omezení, Google proto v tomto ohledu rozhodně nemá výrazně širší pokrytí.
Jak aktualizaci získat
Pixel Drop se distribuuje postupně. V závislosti na operátorovi a konkrétním modelu může zavádění aktualizace trvat i několik týdnů. Jakmile bude dostupná, telefon vás na ni upozorní. Pokud nechcete čekat, můžete dostupnost aktualizace zkontrolovat ručně v nabídce Nastavení → Systém → Aktualizace softwaru. Po stažení se aktualizace dokončí restartováním telefonu.
Pro české uživatele s Pixelem 10 nebo 11 je listopadový drop zajímavý především jako ukázka toho, kam chce Google své telefony posouvat. Z praktických novinek se k nim dostanou například nové ikony a Pixel Search, případně souhrny oznámení, pokud používají některý z podporovaných jazyků. Ty nejlákavější funkce ale zatím zůstávají za zdí regionálních a jazykových omezení. Kdy ji Google posune, zatím nevíme.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman