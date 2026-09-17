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Přeletem nad metropolí připomene parta kamarádů hrdinství československých pilotů

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Už několik let Jiří Hanyk společně s kolegy z letecké školy absolvuje nevšední trasu letu s přeletem přímo nad západočeskou metropolí. Datum 17. září přitom nevolí náhodně. Jde o připomínku dne, kdy 17. září 1944 přistál 1. československý stíhací pluk na letišti Zolná, aby podpořil Slovenské národní povstání. Jejich počin nemá v historii vojenských konfliktů obdoby.
Přeletem nad metropolí připomene parta kamarádů hrdinství československých pilotů

Přeletem nad metropolí připomene parta kamarádů hrdinství československých pilotů

Zdroj: Jiří Hanyk/Keep Flying
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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